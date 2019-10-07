Приносимо вибачення Київській торгово-промисловій палаті і особисто Засульському Миколі Васильовичу за передрук матеріалу під заголовком: "Чижиков и Торгово-промышленная палата Украины – эвтаназия украинского бизнеса", який містив таку недостовірну інформацію та таку, що порушує недоторканість ділової репутації Київської торгово-промислової палати, особості немайнові права Засульського Миколи Васильовича, як Президента Київської ТПП, а саме:

"Николай Засульский – руководитель ТПП Киева еще с советских времен (с 1985 год). В СМИ и на специализированных форумах, посвященных деятельности ТПП, его называют “кремлевским кротом” в ТПП и характеризуют не иначе как “прожженного взяточника и коррупционера”. По странному стечению обстоятельств, Засульский также как и Чижиков с Непраном, ассоциируется со страной-агрессором. Вообще у этой троицы много общего. Взять, к примеру, роскошный образ жизни Засульского. Как и Чижиков, ни дня не работавший в бизнесе и всю жизнь занимавшийся палатной деятельность Засульский, по сообщениям СМИ, живет не по средствам.

“Получая зарплату функционера общественной организации, он оплатил дочери образование в США, попутно купив дом в Санта-Барбаре. Сам живет в особняке в центре Киева, имеет несколько дач, квартир, машин. Более того, Засульский опутал Киевскую торгово-промышленную палату рядом контрактов, так что в случае его ухода большая часть недвижимости, принадлежащей палате, отойдет компаниям, контролируемым все тем же президентом Киевской городской ТПП”, — пишут расследователи"

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