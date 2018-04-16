"Справедливая кара": сеть разозлили слова российского ветерана о крымских татарах

В сети опубликовали отрывок из интервью российского ветерана Второй мировой войны, где он хвастается депортацией крымских татар из Крыма.

Ветеран назвал такие действия советской власти "справедливой карой". Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил журналист Александр Тверской.

"Крымские татары тоже были в свое время, как чеченцы и ингушы, депортированы в Среднюю Азию, в Западную Сибирь. Рассредоточены. Анклавов, чтобы их там жило десятки тысяч, не было. Их маленькими группками распределяли, чтобы не было никаких диверсий против Красной армии и советской власти", - рассказал герой видео.

"Когда в 1944 году Крым освободили, то наша 21-я армия под командованием генерала-полковника Гусева заняла территорию Крыма и в течение двух суток всех крымских татар посадила в товарный вагон и погнала их в наш тыл глубокий… А как было поступить, если они выдавали наших бойцов и командиров? Это была справедливая кара", - заявил ветеран.

"Сталинский палач с гордостью рассказывает, как лично депортировал крымских татар. Вот такие вот "ветераны" и дожили до седин", - прокомментировал Тверской.

Видео не оставило равнодушными и других пользователей сети. Они также оставили под записью свои комментарии.

"И ни тени сомнения, не говоря уже о раскаянии", "Все постсоветские в**ники, только, скажешь что-то про крымских татар, сразу в ответ, мол, сами виноваты, они - предатели. Прочно вдолбленная в голову пропаганда...", "Такие, как он, и голосовали за аннексию Крыма", "Лицо, не обезображенное интеллектом", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, как ускорить возврат Крыма.