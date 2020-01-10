Способствовал оккупации: правоохранители задержали террориста "Самообороны Крыма"

В оккупированном Россией Крыму правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Крыму и городе Севастополь, задержали мужчину 8 января на КПВВ "Чонгар". Злоумышленник именно пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали террориста "Самообороны Крыма" npu.gov.ua

Как рассказал начальник Главного управления полиции Крыму Виталий Стрижак, следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.

Бывшему участнику так называемой "Самобороны Крыма" инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

"9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым", – добавили в Нацполиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной, которая в 2017 году посещала оккупированный Крым.

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