Главная Новости
10 января • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Способствовал оккупации: правоохранители задержали террориста "Самообороны Крыма"

1.3т
Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Крыму и городе Севастополь, задержали мужчину 8 января на КПВВ "Чонгар". Злоумышленник именно пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали террориста "Самообороны Крыма"

Правоохранители задержали террориста "Самообороны Крыма"

npu.gov.ua

Новости
Путин нагрянул в Крым и устроил "побоище": появилась реакция Украины

Как рассказал начальник Главного управления полиции Крыму Виталий Стрижак, следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.

Бывшему участнику так называемой "Самобороны Крыма" инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

"9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым", – добавили в Нацполиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной, которая в 2017 году посещала оккупированный Крым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
6
Смешно
5
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой тepакт совершил этот "тeppорист"? Защищал Крым от чубатой бaндеровской чумы?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, способствовал передаче Крыма лапотно-кокошно- балалаечной гонорее.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Соскуяился за бендерами! 15 лет Львовских лагерей, в Буковеле шутом работать на цепи. Туристов развлекать
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Себостьян Прейро, что , устал шутом работать , подмену ищешь ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги