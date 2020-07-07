Sport Life вводит помесячную оплату

Сеть фитнес-клубов Sport Life предлагает клиентам доступный и удобный фитнес для всей семьи.

Заниматься спортом и помесячно оплачивать услугу возможно. На пресс-конференции в Униан о новом способе оплаты рассказали вице-президент сети Sport Life – Маргарита Годун и руководитель проектов сети Александр Мазурик.

"Сегодня начинается фитнес-революция. Отныне фитнес становится на порядок доступнее. Ранее клиенты за вступление в клуб должны были оплачивать полную стоимость годового абонемента. Сейчас мы сделали невероятный проект, который позволяет существующим и новым клиентам платить помесячно", - прокомментировала решение сети Маргарита Годун.

Как отметил Александр Мазурик, клиенты не будут переплачивать за ежемесячное пользование услугами фитнес-клубов: "Никаких скрытых комиссий для клиента нет. Клиент платит только месячную оплату по тому графику платежей, который для себя выбирает ".

По словам спикеров, например, стоимость абонемента с бассейном на один месяц составляет 559 грн. Поэтому каждый украинец должен иметь возможность посещать бассейны или тренажерные залы.