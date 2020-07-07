Сеть фитнес-клубов Sport Life предлагает клиентам доступный и удобный фитнес для всей семьи.

Заниматься спортом и помесячно оплачивать услугу возможно. На пресс-конференции в Униан о новом способе оплаты рассказали вице-президент сети Sport Life – Маргарита Годун и руководитель проектов сети Александр Мазурик.

"Сегодня начинается фитнес-революция. Отныне фитнес становится на порядок доступнее. Ранее клиенты за вступление в клуб должны были оплачивать полную стоимость годового абонемента. Сейчас мы сделали невероятный проект, который позволяет существующим и новым клиентам платить помесячно", - прокомментировала решение сети Маргарита Годун.

Sport Life вводит помесячную оплату

Как отметил Александр Мазурик, клиенты не будут переплачивать за ежемесячное пользование услугами фитнес-клубов: "Никаких скрытых комиссий для клиента нет. Клиент платит только месячную оплату по тому графику платежей, который для себя выбирает ".

Sport Life вводит помесячную оплату

По словам спикеров, например, стоимость абонемента с бассейном на один месяц составляет 559 грн. Поэтому каждый украинец должен иметь возможность посещать бассейны или тренажерные залы.