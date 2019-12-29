Сплошной коридор затмений: астролог пообещал "мощнейшую трансформацию" в 2020 году

Астролог Игорь Мехеда рассказал о том, что 2020 год принесет миру и каждому человеку большие трансформации.

"Дело в том, что в 2020 году будет целых 7 затмений, и каждое из них несет преобразования. Это значит, что мы будем переходить из трансформации в трансформацию", – пояснил он OBOZREVATEL.

По словам астролога, к затмениям 2020 года следует относить и кольцевое солнечное затмение 26 декабря 2019 года, поскольку, "согласно традициям всех древних культур новый год начинался в день зимнего солнцестояния, 21 декабря", – подчеркнул он. Таким образом, "если взять астрономический год, то между зимними солнцестояниями в 2020 году получается ровно 7 солнечных и лунных затмений, что бывает крайне редко", – сказал астролог.

В 2020 году человечество ждет сплошной коридор затмений

По словам Игоря Мехеды, число "семь" – мистическое число. "Например, в христианстве существует 7 добродетелей и 7 смертных грехов, архангелов – тоже 7. Дней недели – 7, цветов в радуге – 7, нот в гамме – 7, чакр в энергетическом теле человека – 7. И так далее".

Поскольку каждое затмение несет трансформации, "в следующем году нас 7 раз ожидает мощнейшая трансформация. Это значит, что откроются новые возможности для творчества, для изменения сознания, изменения ментальности, для духовных практик. Причем, не только какой-то одной страны или народа, а всех людей, живущих на планете Земля", – пообещал астролог.

"Фактически весь 2020 год будет сплошным коридором затмений – от одного к другому, от одного к другому", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил календарь солнечных и лунных затмений на 2020 год. В частности, он спрогнозировал "энерготрясения" и пояснил, что это такое. Астролог также рассказал о том, как изменить судьбу в ближайшую срединную точку между затмениями – 2 января 2020 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram