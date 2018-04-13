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Угроза вторжения России: в Генштабе обратились к украинцам

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Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко держит руку на пульсе, и знает о возможных планах Российской Федерации осенью предпринять новую попытку дестабилизации в Украине.

"О внутренней готовности Вооруженных сил, то это неоднократно отмечал начальник Генштаба, что он постоянно держит на руку пульсе этот вопрос. Недавно также было заявление от начальника Генштаба о том, что остается угроза полномасштабной агрессии от РФ", – сказал в комментарии "Обозревателю" руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Сеник заверил, что "ВСУ выполняют те задачи, которые должны выполнять", а украинцы могут "спать спокойно".

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"ВСУ уже более 4 лет воюет со страной-агрессором, как вы думаете, в каком режиме они выполняют задачи? В усиленном. Есть особый период, Вооруженные силы находятся на особом периоде, выполняют все задачи, которые непосредственно возлагаются на ВСУ", – пояснил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", любой гражданин Украины имеет право на физическое устранение президента РФ Владимира Путина.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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