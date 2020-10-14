Список эпицентров коронавируса в Украине возглавила Харьковщина

Состоянием на утро, 14 октября, Харьковская область стала лидером по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 637 (всего 26 262).

Также много новых инфицированных в Киеве – 422 (28 512), Львовской области – 345 (23 474), Днепропетровской – 342 (9614) и Одесской – 302 (17 349). Об этом говорят данные сайта СНБО, которые потом на брифинге подтвердил глава Минздрава Максим Степанов.

Добавим, что на Харьковщине за минувшие сутки от болезни умерло 8 пациентов (всего 427), а выздоровели 57 (5279). В Киеве за сутки зафиксировали 21 летальный случай (518), а побороли болезнь – 268 (10 229). На Львовщине умерли 12 человек (649), а выздоровели – 75 (8 989).

Также министр напомнил о простых правилах, которые помогут помочь в остановке распространения вируса – это ношение масок, соблюдение дистанции в 1,5 и постоянное использование антисептиком.

"Отдельно хочу обратиться к молодежи. Как правило, молодые люди переносят вирус в легкой форме или даже без симптомов. В то же время они могут заразить своих родных и близких. Например, ваша мама или бабушка могут иметь сопутствующие болезни и заражение COVID-19 станет очень опасным для них", – предупредил Степанов.

Отметим, что всего в Украине официально подтверждены 276 177 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 590 – обнаружены за прошедшие сутки, 13 октября.

Харьковщина стала лидером по числу новых зараженных COVID-19 РНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые КПИ имени Игоря Сикорского рассказали, что в Украине в начале осенне-зимнего периода количество новых больных коронавирусом может достичь числа в 7800 за сутки.