Спикера "Правого сектора" экстренно увезли в больницу в тяжелом состоянии

У спикера "Правого сектора" Артема Скоропадского, который принимал активное участие в российско-украинской войне, обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebok активист Юрий Ноевой. Он призвал проявить солидарность с активистом и помочь ему.

"К сожалению, болезнь Артема не подпадает под перечень оплачиваемых государством. При этом существует возможности поправить его здоровье, ситуация не является безнадежной. Артем проходит активную терапию, на которую нужны дополнительные деньги, сейчас нужна сумма 35 тысяч гривен", – написал он.

Артем Скоропадский

Активист напомнил, что Скоропадский – идейный человек, который участвовал во многих ответственных событиях. Он добавил, что спикера "ПС" разыскивает ФСБ как гражданина РФ, который поддержал Украину в войне с Москвой.

Сам Скоропадский на своей странице в Facebook написал, что жив и лечится. А также выложил фото.

"Спасибо всем, кто помогает. Я жив и лечусь. Ваша помощь очень важна для меня сейчас", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт, у которого обнаружили неоперабельную опухоль, прошел первую химиотерапию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!