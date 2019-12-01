''Прячут посуду даже коллеги'': как живут украинцы, больные ВИЧ

Предлагают сделать аборт, отказывают в медицинской помощи, вымогают взятки, выживают с работы и из детского садика. Это лишь небольшой перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться украинцам с диагнозом ВИЧ/СПИД.

1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом. Как живется людям с таким недугом - в материале OBOZREVATEL.

"От меня прятали посуду мои коллеги"

Илья (имя изменено по просьбе собеседника) родом из небольшого городка Житомирской области. В столице он работает парикмахером и стилистом.

1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом wonderzine.com

"Я не знаю точно, когда я заразился, но в 20 лет я уже знал об этом. В своем городе я работал парикмахером, у меня было много клиентов и друзей. Я очень жалею, что однажды рассказал о своей болезни другу.

О новости очень быстро узнали все мои коллеги в салоне, а потом и клиенты. Многие из них постепенно перестали ко мне ходить, под разными предлогами. А потом я заметил, что и коллеги начали прятать свою посуду от меня", – делится Илья.

Вскоре его пригласил на беседу хозяин салона и предложил уволиться. "Он сказал, понимаешь, если не уйдешь ты, то уйдут другие мастера. Сначала я пытался объяснить, что ВИЧ не передается через посуду, или по воздуху. Но мне просто перестали платить деньги, и я ушел", – рассказывает Илья.

Парень пробовал работать на дому, но слухи в маленьком городе распространялись слишком быстро, и желающих клиентов стало слишком мало. "Несмотря на то, что меня ценили и хвалили, от знакомых не было отбоя, теперь подстричься, покрасить волосы или сделать прическу приходили единицы", – говорит Илья.

Парень решил уехать в столицу. Тут он никому не рассказывает о своем статусе. "Киев большой и потеряться тут легко. Больше всего я боюсь, если вдруг среди клиентов окажутся бывшие знакомые, поэтому я тщательно отбираю их, и просто так с улицы ко мне никто не придет. Это тяжело, я живу в постоянном напряжении, я оборвал все связи даже с родными, чтобы никто не проболтался", – говорит Илья.

Центр общественного здоровья

Сейчас парень, как и многие инфицированные люди, проходит терапию, чувствует себя хорошо. "У меня есть близкий друг, который знает о моем статусе, это единственный человек, которому я доверился. И все. Ни о какой семье не может быть и речи", – отрезает Илья вопросы.

Выживают с работы и не платят зарплату

Алена, социальный работник из организации "ЛЖВ" рассказывает, что ей часто приходится сталкиваться со случаями дискриминации людей со статусом ВИЧ.

"Многих людей даже в семьях не принимают, им дают отдельные ложку и вилку. Я всегда говорю, приведите ваших родственников ко мне, я им все объясню. Но многие не хотят этого делать. Бывали случаи, когда людей просто выживали с работы, узнав об их заболевании. Относились с презрением, просто не платили зарплату", – говорит Алена.

Что нужно знать о СПИДе

По словам социального работника, в последнее время в двух крупных супермаркетах стали требовать от работников справку о прохождении анализа на ВИЧ. Хотя это незаконно.

"Никаких законодательных ограничений на работу для людей, инфицированных ВИЧ, нету. Если они принимают терапию, хорошо себя чувствуют, они не обязаны никому сообщать о своем статусе. И работодатель не имеет права требовать этого. Только в двух случаях: когда женщина идет рожать или человеку необходима операция – он должен пройти анализ и представить справку", – говорит старший специалист юридической службы "ЛЖВ" Юлия Гресь.

Работодатель не имеет права требовать от вас справку от наличии ВИЧ инфекции

Но, к сожалению, несмотря на запреты, работодатели продолжают нарушать права таких людей. "Был случай, когда о том, что мужчина имеет статус ВИЧ, узнали у него на работе. Он работал на ферме в селе. Его стали выживать, задерживать зарплату. Он обратился к нам, и наш юрист провел беседу с работодателем. Беседа была эффективной, работодатель не только все понял, но мужчине даже наконец-то официально оформили на работу", – говорит Гресь.

Отказали в гемодиализе

Хуже всего ВИЧ-инфицированным украинцам приходится, когда они попадают в больницы. Им могут просто отказать в медицинской помощи, даже если вопрос стоит о жизни и смерти. Юля Гресь говорит, что знает о трех случаях в разных местах, когда людям отказывали в гемодиализе, фактически не оставляя им выбора.

"Гемодиализ, это когда человеку необходима искусственная почка, иначе человек погибнет. Больной вынужден сдать анализ на ВИЧ, и ему тут же отказывают в процедуре. Поясняют это тем, что оборудование очень сложно дезинфицировать. Но почему-то больных с гепатитом С берут, хотя гепатит более живуч.

Люди не хотят обращаться к юристам, чтобы решить этот вопрос. Им дорого время. Нам остается только догадываться, как они решают свою проблему. Возможно, дают взятку врачу или за анализ, чтобы написали, что у них нет ВИЧ/СПИД", – поясняет Гресь.

Социальный работник Алена вспоминает, что не так давно к ней обратился знакомый с положительным статусом: "Он рассказал, что ему потребовалась небольшая операция на колене, там у него что-то со связкой. Сначала врач назвал сумму за операцию 15 тысяч. Но когда он раскрыл свой статус, цена выросла до 35 тысяч".

Тест на СПИД можно проверить в домашних условиях, взяв образец слюны

Елена Шевелева, представитель организации "ВІЛ позитивні жінки" рассказывает, что часто такие женщины рожать уезжают в другую область или район. "Особенно сложно в маленьких городах и селах, где все друг друга знают. Роженицам приходится уезжать подальше, чтобы кто-то из медперсонала не разнес эту новость по селу", – говорит Шевелева.

Также часто беременным ВИЧ позитивным женщинам советуют делать аборт. Или после родов сразу же отправляют в специализированные учреждения, хотя это незаконно.

"Не хочу, чтобы дочь росла изгоем"

Маленькую дочку Виктории из Днепропетровской области буквально выжили из детского садика. "Мы начали ходить в сад, буквально через месяц началась травля. Няня узнала от нашего детского доктора, что дочка ВИЧ-позитивна. Родители стали жаловаться заведующей, ребенку отвели отдельную посуду и сказали, чтобы она играла только со своими игрушками.

Один мальчик ей сказал, что она "заразная" и мама запретила к ней подходить. Потом родители стали встречать меня у садика и говорить разные гадости. Я пыталась им объяснить, что ребенок не заразный, но бесполезно, нам пришлось уйти", – говорит Виктория.

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Семья вынуждена была переехать в другой город, чтобы со временем дочка смогла спокойно пойти хотя бы в школу. Но опасность все равно существует. "Конечно, возможно и домашнее обучение, но не хотелось бы, чтобы ребенок рос изгоем, она ведь все понимает", – расстраивается Виктория.

Соцработник Алена говорит, что подобный случай был и с 14-летней девочкой: "Ее соседка узнала о статусе ребенка и разнесла это по школе, хотя сама девочка никому не говорила об этом. Школьницу начали травить. Пришлось вмешиваться юристу, разговаривать с директором, чтобы как-то решить проблему".

Хуже всего жить в провинции

Юлия Гресь говорит, что, к сожалению, у нас не толерантное общество по отношению к людям, которые чем-то отличаются от других.

В провинции люди боятся даже ходить в местные пункты выдачи таблеток. Чтобы никто их не узнал, они едут в соседнюю область Аптека

"Это касается не только ВИЧ позитивных людей, но и людей с ограниченными возможностями. Хуже всего в провинции. Часто те, кто получает терапию и должны ходить за бесплатными таблетками в специальные пункты, предпочитают делать это в другом районе или даже области, чтобы никто не увидел их", – говорит юрист.

Обозреватель

Кроме этого, сами люди не хотят обращаться за юридической помощью, отстаивать свои права, опасаясь скандалов и неприятностей. "Люди говорят, ну и ладно, найду другую работу. Потому что все это долго, нудно и бесперспективно. Хуже всего ситуация в лечебных учреждениях. Там люди вообще не склонны жаловаться, а пытаются все решить по-другому, незаконными способами", – подчеркивает Гресь. Часто люди просто замыкаются в себе, теряют интерес к жизни.

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