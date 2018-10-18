''Быть бы рядом...'' Пост девушки, ставшей вдовой из-за Зайцевой, довел до слез сеть

Сеть до глубины души тронул пост пострадавшей в ДТП на улице Сумской в Харькове Ксении Евтеевой, посвященный погибшему в тот день супругу Александру.

"Я проснулась там, где нет его... Год его нет рядом... Я предполагала, что мне ничего не страшно, но только благодаря ему! Я все могла, когда он говорил: "Я с тобой!" А ведь он, правда, всегда был рядом, всегда во всем поддерживал... И любил... Не привыкну говорить/писать в прошедшем времени", - написала девушка на своей странице в Facebook в день годовщины трагедии.

Она добавила, что была вместе с Александром шесть лет.

"Мне повезло быть его женой и прожить вместе 6 лет, 6 лет - это недолгий срок, но он любил меня безгранично! Спи спокойно, Саша, я уверенна теперь ты - ангел! Не знаю почему, но эта фотка так нравится мне, хотя и качество не очень. Ждал меня с тренировки, фото прислал, чтобы я знала, что он уже ждёт... Быть бы рядом... Но так не бывает!" - написала вдова.

В сети выразили искренние соболезнования Ксении и гневно отозвались об одной из виновниц трагедии – Елене Зайцевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Алена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.