"Спи спокойно, сыночек": опознали еще одного студента, погибшего при пожаре в Одессе. Фото

В сети появилась информация про опознание погибшего при пожаре в Одессе студента Кирилла Трофимчука. Официально это пока не подтвердили.

Об этом в Facebook сообщает "Подслушано Одесса".

В комментариях к записи на фейсбук Игорь Трофимчук отмечает, что ещё не провели экспертизу, хотя это, по его словам, скорее, формальность.

Если информация подтвердится, это будет уже вторая трагедия в семье. Полтора года тому из-за болезни не стало старшего сына - Ильи, ему было, как и Кириллу, 16 лет.

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