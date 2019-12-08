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8 декабря • обновлено в 09:55
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"Спи спокойно, сыночек": опознали еще одного студента, погибшего при пожаре в Одессе. Фото

2.2т
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В сети появилась информация про опознание погибшего при пожаре в Одессе студента Кирилла Трофимчука. Официально это пока не подтвердили.

Об этом в Facebook сообщает "Подслушано Одесса".

В комментариях к записи на фейсбук Игорь Трофимчук отмечает, что ещё не провели экспертизу, хотя это, по его словам, скорее, формальность.

Если информация подтвердится, это будет уже вторая трагедия в семье. Полтора года тому из-за болезни не стало старшего сына - Ильи, ему было, как и Кириллу, 16 лет.

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Автор
Алекс Шухарт
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