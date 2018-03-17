Вот, мол, гранаты тут, гранаты здесь, то полицейский в СБУ-шников бросил, то у АТО-шника дома нашли, то депутат в Раду принёс. И некоторые люди в кипише тут же бросаются в крайности. Кто сетует, мол, наши спецслужбы совсем уж беззубые. А кто и вовсе аналогии с Второй мировой проводит, мол, за то же самое время уже Берлин брали.

Ну вот смотрите. Аналогии с Второй мировой в корне глупы и неверны. Как вообще можно сравнивать полномасштабную войну с нашей гибридной. Вообще-то, к этому времени там уже миллионы трупов было, на минуточку. У нас нет полномасштабки и Слава тебе господи. Не дай бог нам. Что это такое – гляньте по Сирии или вспомните по Грузии или Ичкерии.

Наша война – война спецслужб. Гибридность в том, чтобы предотвращать теракты, информационные спецоперации и прочее, прочее, прочее. Война на полях ведётся на крошечной части территории. 1/23 или сколько там, поправьте, если ошиблась. Но по итогу трупов на это же самое время не миллионы, а тысячи. Есть разница? Или нет её?

Более того. Сейчас похожие гибридные войны (но без оккупации) ведутся на территории очень многих стран. Посмотрите, что творится в Европе, в Америке, в Британии (по ней отдельный разговор, там этап войны входит в очень серьезную новую стадию). И да, я не могу сказать, что наши спецслужбы от и до лапочки и крутые супермены.

Но.

Украина не стала за время войны серой зоной сплошного беспредела и террора. Не стала никому не подконтрольной территорией (хоть этого в первую очередь враг и добивается). Не стала закрытым изгоем. И даже ровно наоборот. Границы открыли. У нас во многом безопаснее, нежели на других уголках планеты земля. Хоть сейчас это очень условное понятие.

Поэтому. Давайте не будем жить иллюзиями, будто безопасность сейчас – это какое-то стопроцентно существующее состояние. Нет его. Забудьте. Будьте бдительны. Время сейчас такое. Не мы в этом виноваты, но в наших силах максимально способствовать тому, чтобы оставаться целыми. Просто добавьте немного реальности, ничего более.