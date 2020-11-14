Спецслужбы Израиля ликвидировали одного из самых влиятельных лидеров "Аль-Каиды"

Израильские спецслужбы убили второго крупнейшего лидера террористической группировки "Аль-Каида" Абу Мухаммад аль-Масри.

Его настоящее имя Абдулла Ахмед Абдулла, сообщила The New York Times со ссылкой на представителей разведки. В США он был одним из самых разыскиваемых преступников, за его голову ФБР обещало $10 млн долларов.

Террорист был убит на улицах Тегерана еще три месяца назад, 7 августа, в годовщину нападения на американские посольства.

Вместе с ним погибла его дочь Мириам, вдова сына Усама бен Ладен Хамзы бен Ладена. По информации СМИ, нападение было совершено израильскими боевиками по указанию США.

Почему ликвидация террориста хранилась в секрете неизвестно. Не сообщила об этом даже "Аль-Каида", от иранских официальных лица также не было никакой информации.

Ни одна страна публично не взяла на себя ответственность за убийство террориста.

Аль-Масри было около 58 лет, он являлся одним из основателей "Аль-Каиды" и считался вторым лидером после нынешнего главаря Аймана аль-Завахри.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американская армия нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, в результате чего убиты несколько главарей "Аль-Каиды". Об этом 22 октября заявила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, ответственного за проведение операций в Сирии, Бет Риордан.