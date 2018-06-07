"ФБР однажды применило точно такой же прием при расследовании группы белых супрематистовов, называющих себя "Орден" (The Order). Это была террористическая организация националистов, которые помимо прочего занимались вооруженным разбоем и грабежом банков. На их счету числилось несколько убийств, включая радиоведущего-еврея Алана Берга и одного из членов самой банды. В случае Бабченко жертвой был журналист, который, как предполагалось, действовал независимо от правительства. В данном случае, если отложить манипуляцию фактами, попытка убийства была провокацией со стороны России, а не Украины. Лично я считаю, что критика в данном случае не обоснована, и по большей части поступает из России", – поделился своим мнением бывший агент ФБР с 27-летним стажем работы в ведомстве Эндрю Брингюэль.

Другой бывший агент ФБР, проведший на этой службе 31 год, Майрон Фуллер, считает, что подобные операции в целом оправданы, хотя не исключает, что в данном случае возможны побочные последствия.

"Временное страдание в обмен на большее благо – это оправданный выбор, а раскрытие убийства и выявление точного механизма его совершения, как это было в данном случае, несомненно полезно для общественной безопасности и стабильности в целом", – утверждает он.

Сходного мнения придерживаются и ветераны американской разведки.

"Я считаю, что это было оправдано. В данном случае спецслужбам важно было получить возможность собрать всю информацию, связанную с заказным убийством. Надеюсь, что, если я когда-либо стану мишенью убийц, украинцы сделают то же самое и для меня. Организовав эту исценировку, они смогли задокументировать всю операцию от начала до конца. Это особенно важно, учитывая, что это явно не последний раз, когда мы слышим о россиянах, заказывающих убийство журналистов", – пояснил отставной офицер ЦРУ Кристофер Берджерс.

"Это оправдано в случае, когда важно собрать свидетельства и доказательства преступления. Убийца явно согласился сотрудничать с СБУ, чтобы помочь подставить тех, кто заказал и оплатил покушение", – согласен со своим коллегой другой бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы Джон Сайфер.

Пока диванные эксперты по методам работы спецслужб и высокоморальные журналисты рассуждают об этике, Ксения Кириллова взяла и банально опросила сотрудников спецслужб. Все как один говорят, что операция оправдана.

К вопросу о журналисткой этике.