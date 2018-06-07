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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Спецоперация оправдана

1.5т

"ФБР однажды применило точно такой же прием при расследовании группы белых супрематистовов, называющих себя "Орден" (The Order). Это была террористическая организация националистов, которые помимо прочего занимались вооруженным разбоем и грабежом банков. На их счету числилось несколько убийств, включая радиоведущего-еврея Алана Берга и одного из членов самой банды. В случае Бабченко жертвой был журналист, который, как предполагалось, действовал независимо от правительства. В данном случае, если отложить манипуляцию фактами, попытка убийства была провокацией со стороны России, а не Украины. Лично я считаю, что критика в данном случае не обоснована, и по большей части поступает из России", – поделился своим мнением бывший агент ФБР с 27-летним стажем работы в ведомстве Эндрю Брингюэль.

Другой бывший агент ФБР, проведший на этой службе 31 год, Майрон Фуллер, считает, что подобные операции в целом оправданы, хотя не исключает, что в данном случае возможны побочные последствия.

"Временное страдание в обмен на большее благо – это оправданный выбор, а раскрытие убийства и выявление точного механизма его совершения, как это было в данном случае, несомненно полезно для общественной безопасности и стабильности в целом", – утверждает он.

Новости
Хотите я вам скажу, как составлялся этот список?

Сходного мнения придерживаются и ветераны американской разведки.

"Я считаю, что это было оправдано. В данном случае спецслужбам важно было получить возможность собрать всю информацию, связанную с заказным убийством. Надеюсь, что, если я когда-либо стану мишенью убийц, украинцы сделают то же самое и для меня. Организовав эту исценировку, они смогли задокументировать всю операцию от начала до конца. Это особенно важно, учитывая, что это явно не последний раз, когда мы слышим о россиянах, заказывающих убийство журналистов", – пояснил отставной офицер ЦРУ Кристофер Берджерс.

"Это оправдано в случае, когда важно собрать свидетельства и доказательства преступления. Убийца явно согласился сотрудничать с СБУ, чтобы помочь подставить тех, кто заказал и оплатил покушение", – согласен со своим коллегой другой бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы Джон Сайфер.

Пока диванные эксперты по методам работы спецслужб и высокоморальные журналисты рассуждают об этике, Ксения Кириллова взяла и банально опросила сотрудников спецслужб. Все как один говорят, что операция оправдана.

К вопросу о журналисткой этике.

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Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Спецоперация тут придумана, а не оправдана
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