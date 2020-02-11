Спецодежда, берцы и кобура: в ВСУ показали новейшее оборудование для военных

В командовании Сил логистики Вооруженных сил Украины, где накануне создали новые командования, презентовали образцы новых вещей и средств индивидуальной защиты силовых ведомств и обновленных продпайков.

Как сообщает АрмияInform, их комплектование отныне будет осуществляться за 14 рационами. Новинки украинские военнослужащие получат в этом году.

В частности, впервые разработаны на обеспечение огнезащитный комбинезон для экипажей боевых машин – аналог тех, что применяют в армиях стран-членов НАТО. Он выполняет огнезащитную функцию, ведь изготовлен из негорючей ткани. Такой же летний костюм уже применяют в танковых подразделениях ВСУ.

armyinform.com.ua

Боевая пехота и подразделения ДШВ также получат зимние и летние комплекты защитных костюмов. В таком спецодежде предусмотрено надежные теплосбережение и водонепроницаемость. Если еще совсем недавно существовал только маскировочный костюм белого цвета (зимний), то теперь появился и летний маскировочный вариант.

armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

Кроме того, уже утверждена одежда для штатных пожарно-спасательных подразделений МОУ ВС. Своими защитными свойствами изделие соответствует аналогам, которые применяются в европейских странах.

Также среди инновационных спецкостюмов есть и рабочий, выполненный из световозвращающей и антистатической ткани яркого цвета. К тому же, уже готова административная сумка, которую анонсировали летом.

armyinform.com.ua

Прежде всего этот предмет поступит на поставку в военные вузы, учебные центры и органы военного управления. А еще у военных появится свой несессер для сохранения предметов личной гигиены в стиле military.

Кроме того, осовременено до состояния универсальности новую кобуру. Она удобна своим креплением для оружия и платформой. Благодаря системе Molle ее можно использовать и как итог. Кобура разработана с учетом особенностей человека, то есть пользование будет удобным как левой рукой, так и правой.

armyinform.com.ua

С 1 апреля текущего года планируется проведение военных (исследовательских) испытаний новых летних ботинок, изготовленных в соответствии с требованиями Минобороны. Сейчас три предприятия предварительно изъявили желание предоставить на безвозмездной основе опытные партии по 30 пар. Также планируются испытания: костюмов летних полевых из ткани нового типа, по своим свойствам имеет лучшую воздухопроницаемость; а также рубашек-поло и футболок из трикотажной синтетической ткани типа сoolpas.

armyinform.com.ua

"Вместе с Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ за четыре года разработано и внедрено около 250 новых речевых образцов, которые постоянно совершенствуют. Мы дополняем друг друга. Наше командование выдвигает требования, а специалисты ГУРС МЗ ВС Украины качественно демонстрируют это на практике", – отметил начальник центрального управления вещевого обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Кузнецов.

armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины были созданы новые командования и предназначены их командующие.

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