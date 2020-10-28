Спецназовцы ВСУ провели зрелищные учения вблизи Крыма. Фото и видео

В Херсонской области состоялись плановые тренировки подразделений Сил специальных операций ВСУ. В них приняли участие защитники из состава группировки войск, которая несет боевую службу на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что необходимость этих тренировок продиктована наличием на территории, прилегающей к полуострову, стратегически важных объектов с высокой степенью угрозы террористических посягательств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ССО ВСУ тренировались ловить вражеские ДРГ. Пресс-служба Командования ОС ВСУ

"Общая тематика учений – отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления", – рассказал командующий ОС ВСУ.

Тренировка спецназа ВСУ происходила в приближенных к боевым условиях. Пресс-служба Командования ОС ВСУ

По словам Наева, во время учений главной задачей для военных была отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника. Практическая составляющая отрабатывалась ежедневно как днем, так и ночью.

"Повышение уровня обученности личного состава противодиверсионных подразделений является залогом успешного противодействия террористическим угрозам со стороны противника в полосе ответственности группировки войск на юге Украины и обеспечения безопасности наших граждан", – отметил генерал-лейтенант.

С воинами ВСУ взаимодействовали представители других силовых структур. Пресс-служба Командования ОС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подразделения ВСУ, которые несут службу вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, провели масштабную тренировку по уничтожению вражеских беспилотников.