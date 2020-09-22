Спецназовцы Украины и США десантировались с конвертопланов Osprey. Зрелищные фото и видео

В сети опубликовали яркие кадры с общих учений "Объединенные усилия – 2020" ВСУ и армий стран НАТО. На них снято, как военнослужащие 8 полка специального назначения ССО ВСУ вместе с 352-м крылом Сил специальных операций США отработали спуски по фастропам и переброску сил быстрого реагирования.

Соответствующими фото и видео поделилась пресс-служба посольства США в Украине в Facebook и подчеркнула, что указанные международные учения усиливают американско-украинские отношения и демонстрируют приверженность прочному партнерству (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Десантирование бойцов ССО ВСУ и 352-го крыла ССО США. Facebook посольства США в Украине

Отметим, что слаживание спецназовцев проходило 20 сентября вблизи Бердичева в Житомирской области. В частности, воины работали с канатной спусковой установкой на конвертопланах ВВС США Osprey CV-22, которые находятся в распоряжении 352-го крыла Сил специальных операций США.

Американские партнеры отметили, что это подразделение развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способности спецназовцев Украины и увеличить совместимость с ними через прохождение различных совместных учений.

Спецназовцы ВСУ и их коллеги из США провели совместную тренировку. Facebook посольства США в Украине

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