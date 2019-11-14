"Люди с автоматами, дроны, БТР на готовности!" Жители Крыма подняли панику в сети

В оккупированном Севастополе местные жители стали свидетелями странного перемещения вооруженных людей и военной техники. Из-за отсутствия какой-либо информации о происходящем, горожане запаниковали.

В частности, непонятная сцена была замечена 13 ноября в районе рынка Соловьи и горгаза. Об этом в Facebook-группе "СевАгрегатор – Севастополь" сообщил пользователь Виталий Белоокий.

"Что происходит? Люди в масках с автоматами, летают дроны, БТР стоит на готовности, куча полиции", – написал он.

Скриншот Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Подписчики тоже забеспокоились, спрашивая, что случилось. При этом некоторые лишь посмеялись и предположили, что это всего лишь киносъемки.

"Возможно, контакт с инопланетным разумом", "Завтра в мордокниге прочтем", "Может, кино?", "Да! Говорят, кино снимают!", "Я уж возрадовалась, подумав, что нам наш горгаз возвращают", "Женщина пишет, что это нормально. Ей-то намек, что кино снимают, а что у них там творится, того же не видят", – прокомментировали люди.

Скриншот Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Однако спустя несколько часов автор поста добавил, что на кино происходящее не было похоже.

"С 5 км на огромной скорости, с мигалками и матами проехали БТР и куча машин в антеннах. Через 2 часа на Соловьева они запускали дронов и рядом стояли люди с автоматами. Были и ВАИ, и правоохранители, и лица были очень напряженные. Это не кино..." – заверил Виталий Белоокий.

Скриншот Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Позже и другие севастопольцы подтвердили, что видели происходящее. Некоторым из-за этого пришлось простоять в пробках. Другие же с долей иронии подчеркнули, мол, раз ничего страшного не произошло, информация не стоит такого обсуждения.

Скриншот Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

"С 8:00 до 19:00 была в большой пробке на перекрестке Руднева – Толстого. Движение транспорта было парализовано", "Судя по количеству комментариев и лайков, это самое интересное событие в мире", – добавили пользователи.

Скриншот Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Вскоре на удивленную реакцию севастопольцев отреагировала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Она написала саркастический стих от "имени" российской ФСБ.

"Что происходит на свете? – А просто орда – Просто орда, полагаете вы? – Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю у ваши уснувшие ранней порою дома! (ФСБ). Севастополь удивляется..." – отметила она.

"Платежки принесли", "Как это что? Спецназ НАТО вторгся на священную землю, а вы думали что, Лолита приехала?" – поддержали ее подписчики.

Скриншот twitter.com/KrimRt

Что происходит на свете?— А просто орда

— Просто орда, полагаете вы?— Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю

в ваши уснувшие ранней порою дома.!(ФСБ)

Севастополь удивляется... pic.twitter.com/CDL6O6b2vJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как в аннексированном Крыму при посадке на катер по маршруту Северная – Южная сторона пассажиров на выходе к причалу подгоняли, придавив железными воротами. Инцидент произошел 9 ноября в Севастополе.

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