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14 ноября • обновлено в 12:36
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"Люди с автоматами, дроны, БТР на готовности!" Жители Крыма подняли панику в сети

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В оккупированном Севастополе местные жители стали свидетелями странного перемещения вооруженных людей и военной техники. Из-за отсутствия какой-либо информации о происходящем, горожане запаниковали.

В частности, непонятная сцена была замечена 13 ноября в районе рынка Соловьи и горгаза. Об этом в Facebook-группе "СевАгрегатор – Севастополь" сообщил пользователь Виталий Белоокий.

"Что происходит? Люди в масках с автоматами, летают дроны, БТР стоит на готовности, куча полиции", – написал он.

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Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Подписчики тоже забеспокоились, спрашивая, что случилось. При этом некоторые лишь посмеялись и предположили, что это всего лишь киносъемки.

"Возможно, контакт с инопланетным разумом", "Завтра в мордокниге прочтем", "Может, кино?", "Да! Говорят, кино снимают!", "Я уж возрадовалась, подумав, что нам наш горгаз возвращают", "Женщина пишет, что это нормально. Ей-то намек, что кино снимают, а что у них там творится, того же не видят", – прокомментировали люди.

Скриншот

Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Однако спустя несколько часов автор поста добавил, что на кино происходящее не было похоже.

"С 5 км на огромной скорости, с мигалками и матами проехали БТР и куча машин в антеннах. Через 2 часа на Соловьева они запускали дронов и рядом стояли люди с автоматами. Были и ВАИ, и правоохранители, и лица были очень напряженные. Это не кино..." – заверил Виталий Белоокий.

Скриншот

Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Позже и другие севастопольцы подтвердили, что видели происходящее. Некоторым из-за этого пришлось простоять в пробках. Другие же с долей иронии подчеркнули, мол, раз ничего страшного не произошло, информация не стоит такого обсуждения.

Скриншот

Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

"С 8:00 до 19:00 была в большой пробке на перекрестке Руднева – Толстого. Движение транспорта было парализовано", "Судя по количеству комментариев и лайков, это самое интересное событие в мире", – добавили пользователи.

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Скриншот

Facebook/"СевАгрегатор – Севастополь"

Вскоре на удивленную реакцию севастопольцев отреагировала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Она написала саркастический стих от "имени" российской ФСБ.

"Что происходит на свете? – А просто орда – Просто орда, полагаете вы? – Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю у ваши уснувшие ранней порою дома! (ФСБ). Севастополь удивляется..." – отметила она.

"Платежки принесли", "Как это что? Спецназ НАТО вторгся на священную землю, а вы думали что, Лолита приехала?" – поддержали ее подписчики.

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Скриншот

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как в аннексированном Крыму при посадке на катер по маршруту Северная – Южная сторона пассажиров на выходе к причалу подгоняли, придавив железными воротами. Инцидент произошел 9 ноября в Севастополе.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым военная техника
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Соооси росксюшка сооси
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Рокси насасывает не переставая
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Смешно,какие беспокойные рагули "сетевые""до всего дело есть, а то ,что Севастополь военно-морская база Черноморского флота РФ вам в тыковки не приходит?Учения силовых структур проходят в каждой уважающей себя стране,не так конечно как в свынарне, где в масках в основном бегают ""волонтеры""и пацреоты,заводики отжимают,редакции оппозиции громят.
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