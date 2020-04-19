Специально к Пасхе "Биосфера" выпустила второй ролик в рамках проекта "Окремо ми разом"

Корпорация "Биосфера" выпустила второй ролик в рамках многосерийного проекта "Окремо ми разом", задача которого – показать, как люди объединяются в непростое карантинное время и делятся заботой даже на расстоянии.

"Ролик был создан всего за неделю. Нам нужно было успеть выпустить его к Пасхе – именно вокруг праздника выстраивается весь сюжет. Главные героини ролика – мама-медик и её дочь. В канун праздника девочке нужно впервые в жизни испечь паску самостоятельно. Мама не может быть дома – она, как и тысячи врачей по всей стране, вынуждена работать. Мы все понимаем, в какой сложной ситуации сейчас оказались врачи по всему миру, и как непросто их семьям. Этот ролик – наш способ ещё раз напомнить о настоящих героях, которые не могут просто оставаться дома", – комментирует Сергей Полисский, руководитель бизнес-направления Household в "Биосфере".

"Пока мама нашей героини спасает жизни, рискуя собственным здоровьем, на помощь девочке приходят соседи. В этом главная идея проекта "Окремо ми разом": даже находясь порознь в изоляции, важно объединяться и поддерживать друг друга, делиться теплом и заботой", - раскрывает подробности сюжета он.

В скором времени корпорация планирует презентовать ещё 2 эпизода жизненных "карантинных" историй. Напомним, что первый ролик кампании "Окремо ми разом" был создан преимущественно дистанционно. Из-за карантина у съемочной группы не было возможности присутствовать на всех локациях, поэтому практически все кадры были сняты самими актёрами, которые исполняли ещё и роль операторов, получая все инструкции дистанционно.

Режиссёрами обоих роликов стали братья Александр и Владимир Веселовы, производством занималась UTC FILM production. Песню к проекту написал и исполнил Сергей Бабкин.

Напомним, корпорация "Биосфера" – лидер по производству и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня продукция компании представлена на 20 рынках, а в продуктовом портфеле корпорации более 2 000 наименований товаров под торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, Eventa, Superfresh, PRO service и др.