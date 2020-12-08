Специалисты рассказали, как снизить усталость от онлайн-общения

Во время пандемии людям приходится много времени общаться посредством онлайн-платформ. Специалисты рассказали, как снизить усталость от этого.

Советы доцентов европейской бизнес-школы Insead Джанпьеро Петрильери, исследующего обучение и развитие специалистов, и Клемсонского университета Мариссы Шаффлер, изучающей благосостояние работников и эффективность работы в команде, обнародовало BBC News. Оба эксперта отметили, что в некоторых случаях стоит задуматься, действительно ли для эффективной работы нужен именно видеочат.

Во время общения на онлайн-платформах раздражать может многое: подвисание изображения на экране, эхо собственного голоса, то, что на тебя смотрит много людей. Все это приводит к усталости и недовольству.

Специалисты предложили уменьшить количество видеозвонков и пользоваться ими только в случае действительной необходимости.

Необязательно включать камеру – она не должна работать во время каждой встречи.

Не стоит держать экран прямо перед глазами – лучше отодвинуть его в сторону, посоветовал Петрильери. Таким образом создается ощущение, будто человек находится в соседней комнате, поэтому встреча будет не такой изнурительной.

Шаффлер заявила, что общие файлы с понятными заметками также позволят избежать перегрузки информацией.

Она предложила уделять некоторое время разговорам о самочувствии людей, их домашних, семейных делах и т.п., а уже потом переходить к деловым разговорам. По ее мнению, это позволит почувствовать связь с миром и сохранить доверие друг к другу.

Между видеовстречами необходимо делать перерывы: выпить кофе или чая, сделать небольшую разминку. Такие переходы эксперты считают своеобразными буферами, помогающими почувствовать изменение социальной роли человека – с профессиональной на личную.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что японский стартап EmbodyMe Inc. создал приложение, способное во время видеовызова превратить человека в кого угодно, а его пижаму – в костюм.

Приложение считывает мимику и жесты пользователя и в реальном времени накладывает их на любое изображение.