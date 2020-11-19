Специалисты и разнообразие ландшафтов – вот что привлекает иностранных продюсеров создавать кино в партнерстве с Украиной, – Жан-Шарль Леви

Разнообразие ландшафтов и высокий уровень специалистов в сфере кинопроизводства делает Украину крайне привлекательной для международных продюсеров.

Об этом во время IV Международного форума "Креативная Украина" рассказал основатель Forecast Pictures, Apple Tree Vision Жан-Шарль Леви.

По его словам в Украине уже снимают настоящее кино мирового класса и наша страна привлекательна именно благодаря умеренным бюджетам. Поскольку стоимость производства крайне отличается от других стран, а квалификация людей, наоборот очень высока.

Жан-Шарль Леви рассказал о привлекательности Украины для международных продюсеров

Другой аспект, который влечет продюсеров – изменения в законодательстве, которые во-первых, позволили нам стать полноправным членом европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, а во-вторых, урегулировать работу системы cash rebate. Что позволило ввести в Украине механизм возврата продюсерам части потраченных на съемки денег.

Об этом во время панельной дискуссии в секторе киноиндустрии рассказал Народный депутат Украины Павел Сушко.

Сушко рассказал об изменениях в законодательстве Украины, привлекательные для международных продюсеров

"Кино является важной составляющей государственной информационной политики и информационной самоидентификации граждан. Поэтому сегодня Верховная Рада работает на то, чтобы создать все необходимые условия для развития индустрии кино. В частности, депутатам удалось освободить от НДС экспорт услуг по кинопроизводству, а также на достойном уровне работает система cash rebate, принят закон о деятельности кино комиссий и поддержке отрасли во время пандемии", – добавил Павел Сушко.

Сушко и Ткаченко рассказали о конкурентоспособности украинского кинопроизводства

Тезис о конкурентоспособном украинском продукте подтвердил и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Говорит, что сейчас нужно создать все условия, чтобы вернуть зрителя в кинотеатры и, несмотря на карантин, обеспечить поток клиентов для всей креативной индустрии Украины.

Александр Ткаченко подтвердил тезис о конкурентоспособном украинском продукте

Напомним, главным организатором двухдневного международного форума "Креативная Украина" выступает Министерство культуры и информационной политики. Мероприятие собрало более 80 специалистов сферы креативной экономики из разных стран мира.