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"Спекулируют на любви к "совку!" Притула жестко высказался о скандале с Жуковым в Харькове

4.8т Читать материал на украинском

Городские власти Харькова обязаны выполнять Закон Украины "О декоммунизации", поэтому давно должны были снести памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Но вместо этого они продолжают извлекать для себя пользу из игры на чувствах граждан, которые ностальгируют по коммунизму. Об этом заявил украинский шоумен Сергей Притула в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне эта риторика о том, что "мы хозяева в своем городе, нам решать", очень не нравится. Потому что есть Закон Украины "О декоммунизации". Мы же все хотим жить в правовом государстве. Если местные власти где-то саботируют выполнение закона, значит, это будут делать люди в частной инициативе. И осуждать тех людей, которые сбросили памятник Жукову, который является одним из главнейших палачей украинского народа, – за что? За то, что они выполнили то, что должна была сделать местная власть?" – недоумевает он.

Притула уверен, что мэр Харькова Геннадий Кернес уже давно должен был пригнать к скандальному памятнику украинофоба экскаватор и снести бюст маршала. Но городской голова делает обратные действия.

Сергей Притула

Сергей Притула

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"Происходят определенные подмены. Потому что люди, которые до сих пор спекулируют там на любви определенной части общества к тому "совку", они и дальше пичкают советской "историей". Никому почему-то неинтересно было почитать мемуары тех, кто служил с Жуковым, даже высокого генералитета и маршалов СССР, которые писали, что это за человек. Никому неинтересно почитать воспоминания американского бригадного генерала, который писал о диалоге с Жуковым, во время которого тот рассказывал, что в случае, если есть минное поле, солдат гонят через минное поле. Потому что все равно количество потерь во время этого сопоставимо с лобовой атакой. Люди – это просто была статистика", – возмутился шоумен.

Отдельным пунктом, по его мнению, следует выделить отношение Жукова к украинцам, некоторые из которых сейчас яро отстаивают его память.

"Высказывания об украинцах, которых он загонял сотнями тысяч под пули при форсировании Днепра, – это вообще отдельная тема. И когда мне кто-то будет говорить "мы должны беречь, потому что это история", то мы должны так же сохранить улицу Ионы Якира в Киеве или других людей, которые истребляли эту страну, цвет ее нации?!" – озвучил свою категоричную позицию Притула.

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Персоны
Сергей Притула Янина Соколова Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
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Baran Vladek
Baran Vladek
На России нет русских Я подумал, пора навести порядок в терминологии. Я больше не буду называть жителей мордора "русскими". Буду называть их, как Ельцин, "россиянами", или еще как-то. Потому что "русских" в том понимании, какое несет мировая культурная традиция там не осталось. Все таки целый век целенаправленной отрицательной селекции не мог пройти без последствий. Сначала миллионы русских, уничтоженных и выдавленных из страны революцией и гражданской войной. Потом миллионы русских, уничтоженных сталинскими репрессиями. Потом миллионы русских, уничтоженных второй мировой. И остатки русских выдавленные из России диктатурой Путина. В итоге в России остались по большей части те, и потомки тех, кто уничтожал, ссылал, выдавливал. Они незаконно присвоили себе право называться именем тех, чью цивилизацию они уничтожили. Честно говоря, между нами мальчиками, та "дореволюционная" цивилизация тоже была не мед. Там тоже была цивилизация господ и рабов со смещенным центром разума. Но у нее, по крайности. были перспективы, было будущее и, главное был вектор движения к прогрессу и явное стремление стать лучше. И этих, что остались, нет не перспектив, ни будущего, а движение - только вниз. А стремление у них лишь утянуть за собой в воронку водоворота всё, до чего могут дотянуться. Андрей Шипилов https://censoru.net/37290-na-rossii-net-russkih.html
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Serov Oleg
Serov Oleg
Baran Vladek, откуда вас,баранов извлекают с бредом каких-то пациентов сумасшедшего дома
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Кто такой Притула? Я вот смотрю на этого украинского "славянина", а рожа-то у него хазарская. И душа манкурта. Потомки проигравших в Великой Отечественной стремятся хоть к какому-то реваншу, хоть памятники победителям снести.
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hunt andres
hunt andres
Mihailova Kristina, да на окраине 70% так выглядят)))
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
Геша ваш закон вертел на... ну сами знаете, где...
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