"Спекулируют на любви к "совку!" Притула жестко высказался о скандале с Жуковым в Харькове

Городские власти Харькова обязаны выполнять Закон Украины "О декоммунизации", поэтому давно должны были снести памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Но вместо этого они продолжают извлекать для себя пользу из игры на чувствах граждан, которые ностальгируют по коммунизму. Об этом заявил украинский шоумен Сергей Притула в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне эта риторика о том, что "мы хозяева в своем городе, нам решать", очень не нравится. Потому что есть Закон Украины "О декоммунизации". Мы же все хотим жить в правовом государстве. Если местные власти где-то саботируют выполнение закона, значит, это будут делать люди в частной инициативе. И осуждать тех людей, которые сбросили памятник Жукову, который является одним из главнейших палачей украинского народа, – за что? За то, что они выполнили то, что должна была сделать местная власть?" – недоумевает он.

Притула уверен, что мэр Харькова Геннадий Кернес уже давно должен был пригнать к скандальному памятнику украинофоба экскаватор и снести бюст маршала. Но городской голова делает обратные действия.

Сергей Притула

Новости Вокруг возвращения памятника Жукову в Харькове разгорелся скандал

"Происходят определенные подмены. Потому что люди, которые до сих пор спекулируют там на любви определенной части общества к тому "совку", они и дальше пичкают советской "историей". Никому почему-то неинтересно было почитать мемуары тех, кто служил с Жуковым, даже высокого генералитета и маршалов СССР, которые писали, что это за человек. Никому неинтересно почитать воспоминания американского бригадного генерала, который писал о диалоге с Жуковым, во время которого тот рассказывал, что в случае, если есть минное поле, солдат гонят через минное поле. Потому что все равно количество потерь во время этого сопоставимо с лобовой атакой. Люди – это просто была статистика", – возмутился шоумен.

Отдельным пунктом, по его мнению, следует выделить отношение Жукова к украинцам, некоторые из которых сейчас яро отстаивают его память.

"Высказывания об украинцах, которых он загонял сотнями тысяч под пули при форсировании Днепра, – это вообще отдельная тема. И когда мне кто-то будет говорить "мы должны беречь, потому что это история", то мы должны так же сохранить улицу Ионы Якира в Киеве или других людей, которые истребляли эту страну, цвет ее нации?!" – озвучил свою категоричную позицию Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пытались разогнать их с применением спецсредств.

При этом в России возмутились, что активисты свалили памятник Жукову в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должен был решаться жителями города в мирных дискуссиях при участии мэра в роли арбитра.

11 июля Кернес похвастался восстановленным памятником Жукову в Харькове.

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