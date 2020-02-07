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7 февраля • обновлено в 07:26
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Спать с открытой дверью опасно: названа причина

3.8т
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Открытая дверь ночью в комнату, где вы спите, может быть угрозой для вашей безопасности.

Специалисты Института исследований безопасности (FSRI) в США посоветовали все же закрывать дверь на ночь, сообщает medikforum.

Эксперты объясняют: в случае пожара закрытая дверь может иметь большое значение для спасения жизни. Она ограничивает доступ в спальню, задерживая распространение пламени и токсичного дыма. Также это позволяет в опасной ситуации сохранять в комнате достаточное содержание кислорода, мешает температуре подниматься слишком сильно.

Ученые рассказали, в чем опасность

Ученые рассказали, в чем опасность

По данным института безопасности, в последние годы в среднем у людей остается всего три минуты, чтобы защититься от последствий пожара в доме – это значительно меньше, чем 10 лет назад.

Ученые связывают данную особенность с более широким использованием пластмасс в строительстве домов, мебели, декоративных элементах интерьера. Легковоспламеняющиеся материалы обеспечивают более быстрое распространение огня, что в опасных обстоятельствах резко увеличивает вероятность гибели.

Как писал OBOZREVATEL, здоровый сон помогает бороться с лишним весом. При этом его нарушения могут и вовсе привести к смерти.

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Автор
Глеб Иванов
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