УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Спасите его жизнь": нобелевские лауреаты призвали Меркель помочь освободить Сенцова

2.1тЧитать новость на украинском

Более 360 выдающихся деятелей культуры и активистов подписали письмо с требованием помочь заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Среди них ― лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.

Свое обращение они адресовали канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе МИД Германии Хайко Массу, передает "Укринформ".

Новости
Сенцов позвонил из российской тюрьмы: сестра раскрыла подробности разговора

"Олег Сенцов не должен быть жертвой политической несправедливости в России. Мы призываем вас сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и облегчить освобождение украинских политзаключенных", - призвали подписанты письма.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Крым Андрей
Крым Андрей
А за Надюху чего не просят? Её жизнь не интересна?
Ответить
0
0

Наши блоги