"Спасите его жизнь": нобелевские лауреаты призвали Меркель помочь освободить Сенцова

Более 360 выдающихся деятелей культуры и активистов подписали письмо с требованием помочь заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Среди них ― лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.

Свое обращение они адресовали канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе МИД Германии Хайко Массу, передает "Укринформ".

"Олег Сенцов не должен быть жертвой политической несправедливости в России. Мы призываем вас сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и облегчить освобождение украинских политзаключенных", - призвали подписанты письма.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.