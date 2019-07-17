"Спасибо Зеленскому!" Известный журналист обратился с призывом к украинцам

Украинцам следует сказать президенту Владимиру Зеленскому спасибо, как минимум, за проверку на прочность, которую он устроил для страны.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в блоге на "Крым.Реалии", отметив, что его три президентских месяца уже стали стресс-тестом для тех, кому не все равно.

"Границы идентичности проявляются в тот момент, когда их проверяют на прочность. В этот момент ты решаешь для себя – что важно, а что нет. Чем ты готов поступиться, а чем не станешь. Именно тогда каждый определяет для себя – где пролегает его граница компромисса", – написал он.

По словам журналиста, последние пять лет мы жили в период относительного консенсуса, векторы внешней политики были понятны, примерно с 2016-го война начала исчезать с наших радаров, она доносилась до большинства лишь сообщениями о потерях.

"Потом прошли выборы и оказалось, что наш консенсус о будущем – не такой уж железобетонный. Все, что нам казалось отлитым в граните – стали вновь проверять на прочность. Декоммунизация. Язык. Символы. Окно возможностей вновь приоткрылось – и теперь на наших глазах в него пытаются пролезать мертвецы. Нам вновь приходится проговаривать все то, о чем мы перестали спорить несколько лет назад. Почему не получится договориться с Россией. Почему нет смысла поднимать языковой вопрос. Почему суверенитет важнее территорий. Нам казалось, что это уже врытый в землю фундамент. А теперь приходится защищать его от попыток капитально перестроить все здание", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский

Казарин уточнил, что нынешний период начинает выглядеть как тест на красные линии, как проверка на атрофию.

"Еще это напоминает тест на искренность. За последние годы многие увязывали "патриотическую тему" с экс-президентом. И в своем неприятии последнего готовы были отрицать все то, что было написано на его программных знаменах. Но очень скоро вся полнота власти перейдет к новому главе государства. И это время заставит каждого определиться с тем, что именно ему было не по душе. Предшественник Владимира Зеленского? Или сама попытка строительства независимой Украины?" – задался он вопросами.

По его словам, вектор движения всегда задают те, кому не все равно, те, кто выходят из зоны комфорта.

"Нам казалось, что за пять лет новый консенсус укоренился достаточно, чтобы его не стали подвергать ревизии. Вероятно, мы поторопились. Это значит, что придется повторяться. Объяснять, почему нельзя совать пальцы в розетку. Почему не выйдет носить воду в решете. Почему вещи, которые нельзя пощупать, значат не меньше, чем казначейские бумаги. Потому что они и правда значат не меньше. Кто бы что себе ни думал", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист высказал мнение, что Зеленский во всем подражает своему герою в сериале "Слуга народа" Василию Голобородько, а тот в свою очередь списан с лидера Беларуси Александра Лукашенко.

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