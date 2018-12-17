''Без него не было бы возможным'': Константинополь оценил вклад Порошенко в УПЦ

Создание Объединенной Украинской православной церкви не было бы возможным без значительной поддержки этого процесса со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил во время заключительного слова на объединительном Соборе в Киеве 15 декабря, сообщает Укринформ(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Петр Порошенко Сайт президента Украины

Митрополит Галльский Эммануил Скриншот видео

"Хотел бы еще раз поблагодарить господина президента за всю его поддержку, за всю его жертву. И могу вам сказать — без его постоянной поддержки этот результат не был бы возможным. Должен сказать: он также был тем, кто осуществлял процесс с Вселенским Патриархом с надеждой, всей надеждой и верой, что это (создание объединенной Украинской православной церкви. — Ред.) может стать реальностью", — сказал митрополит Эммануил.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Кроме того, глава государства в своей сильной речи заявил, что созданием собственной церкви Украина окончательно обрывает все связи, которые на протяжении многих веков связывали ее с Российской империей.

Также Порошенко подчеркнул, что единая церковь наконец не будет вынуждать украинцев слушать молитвы о российском войске. В частности, он назвал ее "церковью без Путина и Кирилла".