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21 ноября • обновлено в 12:04
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"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

1.8т
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Президент РФ Владимир Путин поздравил главу РПЦ, патриарха Кирилла с 73-летием, что стало поводом для шуток в сети.

Видео с поздравлением в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

"Должен вас поблагодарить за ваше служение, за поддержание межконфессионального мира. Это уже государственная миссия": Путин поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием", – говорится в сообщении.

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В сети писали, что поздравления Путина неуместны, а патриарха называли агентом ФСБ под прикрытием.

"У Гундяева ФСОшники в рясах?", "Не знаю, он какой то тайной все окутал, не слышно о делах его. Неудачный патриарх на это время, хотя может сейчас время спецопераций и все такое, поэтому он такой не публичный", "Старший по званию справа", "Спасибо за службу, агент Гундяев", "Бог когда в отставку отправляет служителей?", "Я надеюсь, они теперь поженятся", – отмечали в комментариях.

"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

Скриншот

"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

Скриншот

"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

Скриншот

"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

Скриншот

"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

Скриншот

"Спасибо за службу, агент Гундяев": Путин рассмешил выходкой с главой РПЦ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну, и стал посмешищем в сети.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персоны
Патриарх Кирилл Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РПЦ Новости России соцсети
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