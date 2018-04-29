"Спасибо вождям!" Макаревич рассказал о "мудрой" политике России

За последние пять лет молодежь в Грузии перестала понимать русский язык.

Об этом рассказал российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич на своей странице в Facebook.

"Впервые был в театре Резо Габриадзе в Тбилиси. Сказка "Осень моей весны". Это бесполезно описывать словами – это надо только видеть. Даже не думал, что что-то еще сможет произвести на меня такое сильное впечатление... А молодежь в городе уже не говорит по-русски", - рассказал он.

"Пять лет назад еще как-то говорили. Спасибо нашим вождям за мудрую внешнюю политику", – добавил Макаревич.

Отметим, недавно в России заявили, что русский язык появился на территории Украины в "древнейшие времена вместе с русским народом", а украинский язык насаждается населению "насильно".

Ранее "Обозреватель" рассказал о главном недостатке русского языка.