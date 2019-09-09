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9 сентября • обновлено в 11:24
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"Спасибо, сынок, что живой!" Мать Сенцова приехала из Крыма в Киев. Видео

1.5т Читать материал на украинском

Мать освобожденного из России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила приехала из аннексированного Крыма в Киев, чтобы увидеться с сыном.

Об этом сообщает ATR. Вместе с Людмилой Сенцовой в Киев также приехал сын освобожденного режиссера Владислав (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

На вопрос журналистов, что она скажет сыну, когда увидит его, женщина ответила: "Скажу: спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу, и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо".

Людмила Сенцова

Людмила Сенцова

ATR

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Сын Олега Сенцова Владислав рассказал о том, как впервые за 5 лет увидел отца на украинской земле.

"Я папу сразу узнал и все, вчера по телевизору, с моей сестрой Алиной Сенцовой. Он жал руку Зеленскому – президенту Украины", – отметил он.

Напомним, что семья украинского политзаключенного, режиссера Сенцова отправилась в Киев сразу же после обмена пленными между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
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Букет Красивый
Букет Красивый
Крым Россия!
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70rus xxx
70rus xxx
Вообще то,спасибо надо работникам УФСИН сказать.Надя до сих пор с ностальгией российские СИЗО вспоминает.
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