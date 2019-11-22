"Спасибо, Россия!" В "ДНР" пожаловались на поборы оккупантов

На Донбассе "власти" псевдореспублики выставили счета за питание детей в садиках. Жители выразили негодование из-за новых порядков оккупантов.

Скриншотом жалостливого поста из местных пророссийских пабликов поделился в своем Twiter журналист и блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, одна из мам рассказала: в садике №314"Журавушка" в Харцызске, куда ходит ее ребенок, буквально ошарашили заявлением, что с декабря за питание им придется платить по 1000 рублей в месяц.

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"Воспитательница сказала, что пришло распоряжение, а потом еще добавила, мол, вы что думали, "республика" все время за вас платить будет?" – негодует женщина.

Она показала фото нового меню, в котором, пожаловалась, нету даже мяса, рыбы и молочного, которые так необходимы детям.

"Это какой-то ужас и что делать дальше, куда переводить ребенка я просто не знаю уже…" – поплакалась женщина, подчеркнув, что она "физически" не может позволить ежемесячно платить такую сумму.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

"Спасибо, Россия! Хорошо, что больше не приходится кормить нахлебников из Галичины!" – иронично отреагировал на крик души жительницы "ДНР" Казанский.

Его мнение поддержали подписчики в соцсети.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

"Удивило даже не 1000 рублей в месяц, это менее 400 грн, далеко не самая драматическая цифра. Удивило признание мамы, что она ФИЗИЧЕСКИ не может себе позволить эту сумму, как и многие другие... Браво "республика", очередное дно пробито!", "Не спрашивай у "республики", что есть пожрать – спроси, что ты можешь дать пожрать "республике", "Зато свобода! От денег свобода, от хунты киевской… Самое время дышать полной грудью на голодный детский желудок!", "У них еще и сухофрукты есть? Интересно, откуда? В России сухофрукты в цене", "33 блокадных грамм с потом и кровью пополам. Это я про хлеб. Пшеничный хлеб – 33 грамма", "Зато без биндер?" – прокомментировали пользователи.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Спасибо, Россия!



Хорошо, что больше не приходится кормить нахлебников из Галичины pic.twitter.com/QwzOA1npRo — Денис Казанський (@den_kazansky) 21 ноября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, во временно подконтрольном террористам "ДНР" Донецке пожаловались на острую нехватку общественного транспорта. При этом "власти" поясняют дефицит нежеланием водителей работать за низкие зарплаты.

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