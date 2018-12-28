''Спасибо Путину'': Гордон остро осадил пропагандистов на КремльТВ

Журналист Дмитрий Гордон "поблагодарил" президента РФ Владимира Путина за ненависть между россиянами и украинцами.

Так, в эфире пропагандистской программы на канале "Россия 1" 28 декабря он заявил, что именно Путин и его близкое окружение виноваты в войне на территории Украины, передает издание "Гордон".

"Когда-то мой близкий друг, покойный великий русский поэт Евгений Евтушенко написал замечательные стихи "Хотят ли русские войны?.." Ему и в голову тогда не могло прийти, что русские, к сожалению, хотят войны. И вы это продемонстрировали сполна", — сказал журналист.

"Вы пришли на нашу землю с огнем, вы — наши братья, которых мы так любили... И я не знаю, сколько лет придется пройти, чтобы восстановить эти дружеские отношения. За то, что русские стали ненавидеть украинцев, а украинцы стали ненавидеть русских, надо сказать большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину лично и тем, кто его окружает",— добавил он.

Он также отметил, то самое главное, чего хотят люди в Украине, — это мира, а для прекращения войны нужно, чтобы Российская Федерация вывела свои войска с Донбасса и из Крыма, отдала Крым и оккупированный Донбасс, а также "покаялась за смерти более 10 тысяч человек".

Дмитрий Гордон в эфире "Россия 1" gordonua.com

"Эти люди погибли у себя дома, защищая свою землю, у себя дома", — подчеркнул Гордон.

На замечание из студии, что эти люди в большей степени погибли на территории "Л/ДНР", журналист ответил: "Так называемые "ЛНР" и "ДНР" — это Украина. Наши ребята погибли на территории своей страны, не нападая на сопредельные страны".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Гордон, ссылаясь на полученную от бывшего советника президента РФ по экономики Андрея Илларионова информацию, назвал следующую цель Путина в Украине.