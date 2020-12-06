Вы – лучшие люди страны, которую я люблю. Да, да, я видела многих.

Вы – именно такими и являетесь.

Вы – настоящие: смелые, отважные, честные и сильные. А еще с юмором у вас все ок.

Вы уникальный дар поддержки, который заряжает всех нас на борьбу с этими гребаными у*бан*мы, оккупировавшие Украину на Донбассе и в Крыму и пробующие протягивать свои гадкие пальцы на свободной территории.

Каждый раз, когда я читаю Ваши письма, смотрю присланные фото, встречаю вас на улицах, в госпиталях и парадах, мне хочется плакать. Я понимаю, что сейчас бы без вас – никак, ничего бы не было.

Спасибо каждому украинскому бойцу – от медицинской сестры до солдата за то, что я сейчас напишу этот текст и пойду гулять в парк моего свободного города. Где все так буремно. Но без шаров.

#ЗавдякиТобі

С Днем Вооруженных сил Украины!

Все будет хорошо!

Вы главное, возвращайтесь живыми.

P.S. Друзья, война продолжается, нужно 2 квадрокоптера Mavic 2 ZOOM, и очень нужен двигатель купить на авто "ленд ровер". Стукнул двигатель у ребят на авто, которое пригоняла в прошлому году. Цена двигателя примерно 18000-20000 грн.

Надо уже. Я сбросила часть. Присоединитесь? Волонтер Юлия Толмачова все закупит и привезет. Она как раз сейчас на востоке.

5168742209101801 Толмачева.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.