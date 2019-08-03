"Спасибо Богдану!" Ницой забила тревогу из-за "отставки" главы ОПГ Зеленского

Украинская писательница Лариса Ницой назвала украинцев "нечитающей нацией" и призвала Министерство образования собраться на экстренное совещание по поводу изменения школьной программы.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook в связи с заявлением главы ОПГ Андрея Богдана, которую недавно распространили ряд украинских СМИ.

"Спасибо Богдану за его заявление. "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания". Действительно, спасибо. Он невольно обнажил давнюю проблему. Может, наконец же страна прозреет: у нас огромная проблема – мы нечитающая нация. Мы не смогли даже одно предложение дочитать до конца!" – написала писательница.

Заявление Андрея Богдана Facebook Ларисы Ницой

По ее словам, с первого взгляда на это заявление понятно, что она - "шутка, фейк, троллинг", но нечтение приводит к неумению анализировать элементарное. Поэтому украинское общество является "проблемным".

"Сегодня Украина не смогла прочитать до конца в заявлении Богдана одно предложение. Украина его не дочитала. Это реальная катастрофа", – подчеркнула Ницой.

Она считает, что украинцам стоит брать примеру процветающих стран в пропаганде книг, а также необходимо менять школьную программу с целью приучения детей к осмыслению и анализу прочитанного.

"Выражаю огромное беспокойство и обращаюсь к будущему министру образования, кто бы им ни был. Первое, что надо сделать – собраться на совещание с Академией педагогических наук", – считает Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой выразила свое возмущение в связи с повышенным вниманием президента Владимира Зеленского и его окружения к созданию условий для развития русского языка. Она предостерегла главу страны от опрометчивых шагов и напомнила о судьбе Януковича.

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