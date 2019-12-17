"Спасибо!" Антоненко из СИЗО обратился к матери Шеремета

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко написал письмо маме убитого журналиста.

Письмо в Facebook опубликовала директор группы Riffmaster Полина Иванова. В тексте Антоненко опровергнул свою причастность к убийству Шеремета.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, чтобы не говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди. С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета", – написал он.

Письмо Facebook Полина Иванова

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