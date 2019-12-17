"Спасибо!" Антоненко из СИЗО обратился к матери Шеремета

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко написал письмо маме убитого журналиста.
Письмо в Facebook опубликовала директор группы Riffmaster Полина Иванова. В тексте Антоненко опровергнул свою причастность к убийству Шеремета.
"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, чтобы не говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди. С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета", – написал он.
Письмо
Facebook Полина Иванова
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко заключили под стражу до 8 февраля.
Андрей Антоненко на суде заявил, что невиновен. Он также указал на различия между собой и подозреваемым с камер наблюдения.
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