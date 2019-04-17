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"Спаси, Господи, Россию!" Скандальная Герман "помолилась" за Москву в прямом эфире

6.2тЧитать материал на украинском

Одиозная экс-советница беглого президента Украины Виктора Януковича, Анна Герман, заявила, что ни за что не хотела бы, чтобы трагедия Нотр-Дама повторилась в Москве. Более того, она обратилась к Богу с призывом сберечь Россию.

Размышлениями на эту тему политик поделилась в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

"Я бы не хотела даже прогнозировать, даже проектировать такую ситуацию, что где-то в Москве какой-то храм может загореться. Спаси, Господи, от такой страшной беды! Спаси, Господи, Россию и весь православный мир!" — сказала скандальная Герман.

Более того, она заявила, что религиозные убеждения людей якобы стирают все границы между странами и национальностями.

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"Потому что когда речь идет о Господе, о вере — нет границ. И нет народов русских, украинских, белорусских, французских. Господь один для всех. Если бы, не дай Бог, что-то подобное случилось у наших соседей, каждый из нас, каждый украинец с полным сердцем сочувствия отнесся бы к такому", — считает Герман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман выступила за возобновление отношений с Россией. Она заявила, что Киеву нужно искать компромисс с Москвой. По ее словам, Россия якобы осознала, что совершила ошибку, решив "обострить конфликт".

Также скандальная экс-советница Януковича призналась, что подумывала над тем, чтобы стать автором инициативы по переименованию Украины. По ее словам, это должно было дать обществу возможность по-другому посмотреть на теорию о "братских народах".

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Персона
Анна Герман
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну пиздец Москве! Точно сгорит! Ганька глазливая!
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2
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Пора її відправить в УСРАІЛЬ ,на лікування!
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Ганя хоче у Ростов) Скучає за Яником)
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2
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