Снежная ловушка на Запорожье: спасены почти 700 человек

В Запорожской области спасатели за эту неделю освободили из снежного плена 673 человека. Всем им удалось вовремя оказать необходимую помощь – пострадавших и обмороженных нет.

Об этом в эфире ObozTV рассказала начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева. По её словам, только за последние сутки спасатели 30 раз привлекались к оказанию помощи населению.

"Из снежных заносов нам удалось освободить 316 единиц техники. Из них 8 карет "Скорой помощи", 75 грузовиков, 8 пассажирских автобусов, 2 маршрутных такси и один маршрутный автомобиль", – добавила Барышева.

Она уточнила, что по области работало 16 единиц спецтранспорта и 59 человек личного состава ГСЧС. Сейчас циклон продолжается и спасатели находятся в полной боевой готовности. На круглосуточном дежурстве стоят оперативные группы, которые в любой момент смогут оказать необходимую помощь в любой части области.

"Сейчас дороги проезжие, но к вечеру мы ожидаем осложнения. Поэтому движение, возможно, снова будет приостановлено", – предупредила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье продолжается активная расчистка улиц от снежных завалов. На улицах работает 27 единиц техники.

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