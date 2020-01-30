Так, друзья — сегодня будет ещё один очень интересный пост про Данию. В цикле лонгридов об этой замечательной стране я рассказал вам, как выглядит лучший город мира Копенгаген, что представляет из себя лучшее в мире образование, как выглядит типичный копенгагенский спальный район а также квартал анархистов и хиппи, а ещё рассказал про коррупционные схемы в Danske Bank — которые датчане успешно вычислили и сейчас судят всех виновных в этом деле шестью уголовными делами.

В сегодняшнем, заключительном посте о Дании я хотел бы рассказать красивую и возвышенную историю о том, как во время Второй мировой войны датчане помогали евреям, которых нацисты объявили "людьми вне закона" и всячески преследовали. Вся Дания была оккупирована нацистскими войсками, но датчане в большинстве своём презирали нацизм и старались помогать евреям — даже несмотря на то, что за помощь евреям им грозила смертная казнь. Широко известной всему миру стало прекрасное и трогательное выступление датского короля в копенгагенской синагоге — где он сказал, что все граждане Дании — равны, и он будет защищать каждого вне зависимости от его происхождения, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в Дании спасали евреев.

Как Дания была оккупирована.

Для начала расскажу вам о том, как вообще Дания попала под оккупацию. До начала Второй мировой войны Дания, как и все страны Скандинавии, старалась держать нейтралитет — скандинавы вообще очень не любят воевать и в последние столетия потомки викингов стараются всячески избегать войн — понимая, что ничего кроме горя и разорения они не принесут. Тем не менее, Гитлер считал Данию частью "великого арийского мира" (примерно как Путин считает Украину частью "русского мира") — и 9 апреля 1940 года в Данию были введены нацистские войска.

02. Оккупация Дании чем-то напоминала "Крымнаш" образца 1940 года — немецкие корабли просто зашли в датские порты и высадили десант "зелёных человечков", которые начали занимать ключевые позиции в городе — например, мост Langebro, соединяющий Внутреннюю гавань Копенгагена и бульвах Ханса Кристиана Андерсена — в то время это была крупная и важнейшая автомобильная артерия города.

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03. Вот так мост Langebro выглядит сейчас — ровно 80 лет назад по нему маршировали гилеровские "зелёные человечки", которые пришли "забрать своё". Двумя годами позже в Дании начало развиваться движение Сопротивления, в марте 1945 года партизаны которого взорвали этот мост, заблокировав выход в море и не дав 17-ти гитлеровским кораблям вывезти из Дании награбленное добро.

04. Многие почему-то считают, что в 1940-м году Дания сдалась без боя — это не так, германские нацисты осуществили против неё целую наступательную операцию — немцы бомбили датсткие аэродромы, в ходе чего датчане потеряли практически всю свою авиацию — которая, как известно, могла серьезно переломить ход боёв во Второй мировой войне. Немцы действовали стремительно — одним из первых зданий в городе был захвачен дворец Кристиансборг.

05. Затем нацисты захватили дворец Амалиенборг — бывший официальной резиденцией датского короля. Возле дворца завязался бой солдат нацистского 159-го пехотного полка с королевскими гвардейцами — в ходе которого были ранены несколько немецких солдат и убит датский гвардеец.

06. В ходе разгоревшихся боёв погибло 16 датстких солдат, ещё 20 были ранены. В свою очередь, датчане смогли подбить 12 бронемашин, 4 танка и один самолёт нацистов — но в маленькую Данию прибывали всё новые и новые силы нацистов, оккупационный корпус в 4 раза превысил число небольшой датской армии — и король Дании Кристиан X приказал прекратить сопротивление, чтобы избежать дальнейших жертв.

Как датчане спасали евреев.

Первые пару лет оккупации Дании нацисты старались быть "миролюбивыми" и старались превратить Данию в витрину "мягкой оккупации" — всему миру демонстрировалось, как неплохо может жить под крылом Рейха страна, вернувшаяся в лоно "родного германского мира" под властью Берлина. Вместе с тем, немцы полностью уничтожали независимость страны — партии и профсоюзы разгонялись, политчиеские активисты сажались в тюрьму или просто расстреливались, многие отправлялись в концлагеря...

07. Взялись нацисты и за датских евреев — Генрих Гиммлер, один из организаторов Холокоста, настаивал, чтобы "окончательное решение еврейского вопроса" случилось и в Дании — но этому воспрепятствовал сам датский король Кристиан X. В ответ на нацистскую пропаганду, которая старалась всячески унизить евреев и отделить их от датчан — король приехал в датскую синагогу и произнёс трогательную речь, в которой объявил о том, что никаких "недограждан" в Дании не будет — они все равны и король их всех будет защищать.

08. В интернете широко тиражируется история о том, будто бы король даже нашил себе на одежду жёлтую звезду Давида — которую нацисты заставляли носить всех евреев на оккупированных землях, но это не так — на самом деле король только сказал, что если нацисты заставят носить датстких евреев звёзды — то он первый наденет такую звезду, так как не считает себя каким-то "другим гражданином Дании". После чего жёлтые звёзды не появились в Дании вообще.

09. В память о выступлении короля на ограде датской синагоги, которая сейчас работает в обычном режиме, практически всегда можно увидеть живые цветы.

10. А ещё на стене копенгагенской синагоги размещена металлическая табличка с рассказом о тех событиях.

29 августа 1943 года нацисты окончательно сбросили маски и перешли от режима "мягкой оккупации" к оккупации жесткой — короля отстранили от власти, вся власть перешла к оккупационному правительству, несколькими месяцами позже была разогнана и датская полиция. Рабочие в Дании бастовали, а многие уходили в отряды Сопротивления — которые действовали в тылу немецких войск и немало им досаждали диверсиями и нападениями.

12. Окончательно расправиться с датскими евреями нацисты планировали в ночь с 1 на 2 октября 1943 года — их собирались отправить в лагеря смерти. В Копенгагене есть прекрасный музей истории датских евреев, который очень подробно рассказывает об этих событиях — показывая быт и рассказывая об укладе датских семей, которых нацисты обрекли на смерть.

14. Вот тора, которую каждая еврейская семья хранила как реликвию.

15. Иллюстрированные книги:

16. Менора и другие вещи традиционного еврейского уклада:

17. Детская игрушка. Отправляясь в нацистские лагеря, дети нередко брали любимого зайчика или медвежонка с собой...

18. Датское Сопротивление сумело помешать планам нацистов. В последние дни сентября, за несколько дней до планируемой депортации евреев они сумели на обычных рыбацких лодках переправить 7200 датских евреев в Швецию. Всех спасти не получилось — нацистам всё же удалось схватить 472 еврея, из которых 49 человек погибли в концлагере Терезин, но большинство евреев было спасено.

19. Всего в годы войны в Дании погибло 120 евреев — менее 2% еврейского населения страны. Все члены датского Сопротивления признаны еврейским институтом Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем праведниками мира — в виде коллективной награды за спасение датских евреев.

Вот такая красивая история, которую многие называют "последней сказкой Андерсена" — история о том, как датский народ не поддался на нацистскую пропаганду ненависти, а наоборот — даже под страхом смерти старался помогать ближним, не разделяя датчан на "евреев и не евреев" — и немалый пример всем датчанам показал сам датский король.

Старинная поговрка гласит — "рыба начинает вонять с головы", так вот в скандинавских странах в целом и в Дании в частности с головой (правительством) всё в порядке уже более сотни лет — может быть, именно поэтому им удалось построить лучшие в мире страны.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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