Так, друзья — сегодня будет ещё один очень интересный пост про Данию. В цикле лонгридов об этой замечательной стране я рассказал вам, как выглядит лучший город мира Копенгаген, что представляет из себя лучшее в мире образование, как выглядит типичный копенгагенский спальный район а также квартал анархистов и хиппи, а ещё рассказал про коррупционные схемы в Danske Bank — которые датчане успешно вычислили и сейчас судят всех виновных в этом деле шестью уголовными делами.
В сегодняшнем, заключительном посте о Дании я хотел бы рассказать красивую и возвышенную историю о том, как во время Второй мировой войны датчане помогали евреям, которых нацисты объявили "людьми вне закона" и всячески преследовали. Вся Дания была оккупирована нацистскими войсками, но датчане в большинстве своём презирали нацизм и старались помогать евреям — даже несмотря на то, что за помощь евреям им грозила смертная казнь. Широко известной всему миру стало прекрасное и трогательное выступление датского короля в копенгагенской синагоге — где он сказал, что все граждане Дании — равны, и он будет защищать каждого вне зависимости от его происхождения, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в Дании спасали евреев.
Как Дания была оккупирована.
Для начала расскажу вам о том, как вообще Дания попала под оккупацию. До начала Второй мировой войны Дания, как и все страны Скандинавии, старалась держать нейтралитет — скандинавы вообще очень не любят воевать и в последние столетия потомки викингов стараются всячески избегать войн — понимая, что ничего кроме горя и разорения они не принесут. Тем не менее, Гитлер считал Данию частью "великого арийского мира" (примерно как Путин считает Украину частью "русского мира") — и 9 апреля 1940 года в Данию были введены нацистские войска.
02. Оккупация Дании чем-то напоминала "Крымнаш" образца 1940 года — немецкие корабли просто зашли в датские порты и высадили десант "зелёных человечков", которые начали занимать ключевые позиции в городе — например, мост Langebro, соединяющий Внутреннюю гавань Копенгагена и бульвах Ханса Кристиана Андерсена — в то время это была крупная и важнейшая автомобильная артерия города.
03. Вот так мост Langebro выглядит сейчас — ровно 80 лет назад по нему маршировали гилеровские "зелёные человечки", которые пришли "забрать своё". Двумя годами позже в Дании начало развиваться движение Сопротивления, в марте 1945 года партизаны которого взорвали этот мост, заблокировав выход в море и не дав 17-ти гитлеровским кораблям вывезти из Дании награбленное добро.
04. Многие почему-то считают, что в 1940-м году Дания сдалась без боя — это не так, германские нацисты осуществили против неё целую наступательную операцию — немцы бомбили датсткие аэродромы, в ходе чего датчане потеряли практически всю свою авиацию — которая, как известно, могла серьезно переломить ход боёв во Второй мировой войне. Немцы действовали стремительно — одним из первых зданий в городе был захвачен дворец Кристиансборг.
05. Затем нацисты захватили дворец Амалиенборг — бывший официальной резиденцией датского короля. Возле дворца завязался бой солдат нацистского 159-го пехотного полка с королевскими гвардейцами — в ходе которого были ранены несколько немецких солдат и убит датский гвардеец.
06. В ходе разгоревшихся боёв погибло 16 датстких солдат, ещё 20 были ранены. В свою очередь, датчане смогли подбить 12 бронемашин, 4 танка и один самолёт нацистов — но в маленькую Данию прибывали всё новые и новые силы нацистов, оккупационный корпус в 4 раза превысил число небольшой датской армии — и король Дании Кристиан X приказал прекратить сопротивление, чтобы избежать дальнейших жертв.
Как датчане спасали евреев.
Первые пару лет оккупации Дании нацисты старались быть "миролюбивыми" и старались превратить Данию в витрину "мягкой оккупации" — всему миру демонстрировалось, как неплохо может жить под крылом Рейха страна, вернувшаяся в лоно "родного германского мира" под властью Берлина. Вместе с тем, немцы полностью уничтожали независимость страны — партии и профсоюзы разгонялись, политчиеские активисты сажались в тюрьму или просто расстреливались, многие отправлялись в концлагеря...
07. Взялись нацисты и за датских евреев — Генрих Гиммлер, один из организаторов Холокоста, настаивал, чтобы "окончательное решение еврейского вопроса" случилось и в Дании — но этому воспрепятствовал сам датский король Кристиан X. В ответ на нацистскую пропаганду, которая старалась всячески унизить евреев и отделить их от датчан — король приехал в датскую синагогу и произнёс трогательную речь, в которой объявил о том, что никаких "недограждан" в Дании не будет — они все равны и король их всех будет защищать.
08. В интернете широко тиражируется история о том, будто бы король даже нашил себе на одежду жёлтую звезду Давида — которую нацисты заставляли носить всех евреев на оккупированных землях, но это не так — на самом деле король только сказал, что если нацисты заставят носить датстких евреев звёзды — то он первый наденет такую звезду, так как не считает себя каким-то "другим гражданином Дании". После чего жёлтые звёзды не появились в Дании вообще.
09. В память о выступлении короля на ограде датской синагоги, которая сейчас работает в обычном режиме, практически всегда можно увидеть живые цветы.
10. А ещё на стене копенгагенской синагоги размещена металлическая табличка с рассказом о тех событиях.
29 августа 1943 года нацисты окончательно сбросили маски и перешли от режима "мягкой оккупации" к оккупации жесткой — короля отстранили от власти, вся власть перешла к оккупационному правительству, несколькими месяцами позже была разогнана и датская полиция. Рабочие в Дании бастовали, а многие уходили в отряды Сопротивления — которые действовали в тылу немецких войск и немало им досаждали диверсиями и нападениями.
12. Окончательно расправиться с датскими евреями нацисты планировали в ночь с 1 на 2 октября 1943 года — их собирались отправить в лагеря смерти. В Копенгагене есть прекрасный музей истории датских евреев, который очень подробно рассказывает об этих событиях — показывая быт и рассказывая об укладе датских семей, которых нацисты обрекли на смерть.
14. Вот тора, которую каждая еврейская семья хранила как реликвию.
15. Иллюстрированные книги:
16. Менора и другие вещи традиционного еврейского уклада:
17. Детская игрушка. Отправляясь в нацистские лагеря, дети нередко брали любимого зайчика или медвежонка с собой...
18. Датское Сопротивление сумело помешать планам нацистов. В последние дни сентября, за несколько дней до планируемой депортации евреев они сумели на обычных рыбацких лодках переправить 7200 датских евреев в Швецию. Всех спасти не получилось — нацистам всё же удалось схватить 472 еврея, из которых 49 человек погибли в концлагере Терезин, но большинство евреев было спасено.
19. Всего в годы войны в Дании погибло 120 евреев — менее 2% еврейского населения страны. Все члены датского Сопротивления признаны еврейским институтом Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем праведниками мира — в виде коллективной награды за спасение датских евреев.
Вот такая красивая история, которую многие называют "последней сказкой Андерсена" — история о том, как датский народ не поддался на нацистскую пропаганду ненависти, а наоборот — даже под страхом смерти старался помогать ближним, не разделяя датчан на "евреев и не евреев" — и немалый пример всем датчанам показал сам датский король.
Старинная поговрка гласит — "рыба начинает вонять с головы", так вот в скандинавских странах в целом и в Дании в частности с головой (правительством) всё в порядке уже более сотни лет — может быть, именно поэтому им удалось построить лучшие в мире страны.
А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Холокост" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.