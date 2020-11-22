Спасали пациентов от COVID-19, а себя не уберегли: истории врачей, погибших от коронавируса в Украине

Украину буквально накрыла волна смертей медиков от коронавируса. Практически каждый день появляются сообщения о гибели врача или медицинской сестры. Болезнь не щадит никого. К тому же врачей и младшего медицинского персонала, включая санитарок, в больницах катастрофически не хватает. Они вымотаны, ослаблены, недостаточно защищены.

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Целый месяц боролся с инфекцией

10 ноября от коронавируса скончался заведующий реанимацией для новорожденных Днепропетровской областной больницы им. Мечникова 58-летний Борис Павленко. Этого человека знали и уважали все врачи не только его больницы, но и других медицинских учреждений.

Его друг, доктор, профессор Владимир Павлов рассказал OBOZREVATEL, что Павленко боролся с коронавирусом целый месяц, но болезнь его победила.

"Он все это время принимал роды у женщин, больных коронавирусом. Хотя прекрасно знал, что сам имеет сопутствующее заболевание, астму. То есть его легкие и так были ослаблены. Он заболел, поражение легких 80%.

Доктор Павленко целый месяц боролся с COVID-19 Facebook Бориса Павленко

Друзья, родные делали все, чтобы спасти его. Конечно, он очень надеялся, что выздоровеет. Хотя как врач понимал всю опасность и серьезность своего состояния. Не зря ведь он пригласил к себе нотариуса, и еще нескольких человек, чтобы попрощаться. Он все понимал", – с горечью говорит Павлов о коллеге.

Он также вспоминает, что Борис Павленко очень любил своих охотничьих собак. "Он жил скромно, в квартире на первом этаже. И в палисаднике обустроил для них вольер. Он все время с ними занимался, ходил в труднодоступные места, тренировал их. Они занимали первые места на соревнованиях в Украине", – говорит Павлов.

Особенно он вспоминает вылазки сотрудников больницы им. Мечникова на природу. "Собирались люди, которые знали толк в охоте, разбирались в поведении животных, птиц, знали их повадки. Мы выезжали в лес, ставили палатки и проводили там выходные. Борис Анатольевич был там душой компании. Он прекрасно играл на гитаре, был бардом.

Но он был из тех людей, которые не претендуют на лидерство. В нем не было агрессии, он всегда был лояльным, доброжелательным", – говорит профессор.

Борис Павленко спасал самых маленьких новорожденных Facebook Бориса Павленко

Борис Павленко был тем человеком, кто возглавил интенсивную терапию для новорожденных после реформы. Тогда украинские врачи должны были уже выхаживать не только недоношенных детей весом от 1 килограмма, но и детей весом от 0,5 кг, которые дышат и имеют сердцебиение.

Для них в новой реанимации были созданы особые условия: с кувезами, особым климатом. Им требовалось особое питание, лекарства. И вот такое новое отделение возглавил Борис Павленко. Через год, анализируя работу, врачи пришли к выводу, что у Павленко результаты лучше, чем у европейцев. Тогда его зауважала вся клиника.

Просил не рассказывать дочери о его состоянии

Во Львове от коронавируса 8 ноября скончался заведующий отделением инфекционной больницы Игорь Мартынюк. За его жизнь коллеги боролись 25 дней.

В момент, когда Игорь Мартынюк почувствовал первые симптомы, в его отделении уже стали заболевать врачи. Когда он слег, лечить пациентов могли всего двое медиков, остальные уже лежали с коронавирусом.

За жизнь Игоря Мартынюка боролись 25 дней. Facbook Наталии Иванченко Тимко

Игорь Иванович почувствовал первые симптомы болезни, когда перестал ощущать запахи. Тогда он ушел на самоизоляцию. КТ показало, что у него поражено 15% легких. Позже он лег в свою родную больницу.

Поначалу болезнь протекала легко. Однако очень быстро состояние доктора ухудшилось. К тому же во время лечения у Мартынюка обнаружили сахарный диабет, о котором он и не подозревал. Причем показание сахара в анализах было достаточно высоким.

"Он не верил, что болезнь его победит, вел себя как здоровый человек. Все время шутил и обещал, что вот-вот встанет и будет работать, возмущался, что его тут закрыли. Наш коллега очень любил жизнь, был веселый, энергичный. И все время просил, чтобы о его состоянии мы не рассказывали его дочери. Он не хотел выглядеть слабым и больным. А когда пришлось ставить ему трахеостому, то он сильно сопротивлялся этому. Я сама не могу поверить, что его больше нет, даже когда увидела его мертвым не верю", – рассказывает OBOZREVATEL медик Карина Калайдина.

Игорь Мартынюк не верил, что болезнь его победит. Facbook Игоря Берника

До последнего принимал пациентов

17 ноября от коронавируса скончался врач-отоларинголог детской Ривненской областной больницы Анатолий Филоник. Ему было всего 52 года.

В этой больнице Анатолий Федорович проработал последние лет 25-30. Как рассказал нам его коллега Николай Клищ, до последнего врач был на работе.

"Он ушел на больничный две недели назад, а до этого все время был на работе. Трудно сказать, от кого и как он заразился. Он каждый день лечил пациентов. Работа отоларинголога заключается в том, чтобы заглядывать в рот пациенту. Он имел непосредственный контакт с больными", – говорит OBOZREVATEL Клищ.

С болезнью Анатолий Филоненко боролся две недели. Сначала лечился дома, но последнюю неделю уже провел в больнице. Общаться с ним было невозможно, потому что он постоянно находился на кислороде. Но болезнь победила. У врача были и сопутствующие заболевания.

У Анатолия Ивановича осталось двое взрослых детей. Сын и дочка, которая тоже работает врачом. Похоронят доктора в его родном селе на Ривненщине.

Умер доктор с ситилайтов "Спасибо за жизнь"

В Почаеве Тернопольской области от коронавируса скончался терапевт Иван Венжинович. Именно его портрет в медицинской маске и защите уже несколько месяцев висит на ситилайтах во многих украинских городах. С подписью "Спасибо за жизнь!" Даже сейчас, когда самого доктора уже нет в живых.

На ситилайтах до сих пор висит портрет Венжиновича. Буквы

Коллеги врача говорят OBOZREVATEL, что он просто сгорел на работе, а тест не подтвердил коронавирус. Умер от пневмонии.

С первых дней пандемии доктор находился на передовой борьбы с ковидом. Он входил в специальную бригаду, состоящую из анестезиолога, инфекциониста и терапевта.

А его фотография попала на бигборды после того, как в больницу еще весной приезжала съемочная группа. Венжинович тогда рассказывал о коронавирусе. А потом его фото увидела вся страна.

Заболел доктор резко, поднялась высокая температура, и болезнь стала сразу же развиваться. Так что спустя два дня, уже 28 сентября, он попал в больницу, где сам работал много лет.

Иван Венжинович с супругой Зоряной. OK Ивана Венжиновича

Два дня коллеги боролись за его жизнь, но спасти не смогли, он сгорел на глазах. Ему был всего 51 год. У него осталась семья. Супруга работает в этой же больнице, возглавляет лабораторию, сын учится на медика, а младшая дочь ходит в школу.

Во Львове врачи умирают семьями

Львовский областной центр экстренной медицинской помощи потерял уже двух своих врачей.

3 октября от коронавируса скончался 71-летний доктор Игорь Орлов. Коллеги говорят, что на скорой он проработал 45 лет, 20 из которых был старшим врачом оперативно-диспетчерского отдела.

Игорь Орлов на скорой проработал 40 лет

"Это был удивительный человек. С ним можно было поговорить на любые темы. Об искусстве, о любви, о политике, о религии, о шахматах, о картах, о грибах… Он был невероятно эрудированным. У нас в диспетчерской женский коллектив. Кто-то придет и расскажет о проблемах в семье, он даст совет; кто-то о проблемах в отношениях с молодым человеком, он тоже даст совет. А когда кто-либо не может выйти на смену, звоню именно ему и спрашиваю: "Игорь Борисович, сможешь подменить?", он отвечает: "Ну куда же я денусь", – вспоминает о нем его коллега Галина Фединяк, которая сама сейчас лечится от коронавируса.

То, что доктор подхватил инфекцию на работе, никто не сомневается. Заболела и его супруга Людмила, но она смогла выкарабкаться. А вот старший брат Игоря Орлова и его супруга умерли, ушли вслед за Игорем Борисовичем. Они тоже были медиками.

Вслед за Игорем Орловым от ковида умерли его старший брат со своей с супругой

По словам Галины Фединяк, Орлов заболел внезапно. "За два месяца до этого он перенес операцию по удалению вен на ногах, у него было варикозное расширение вен. Работал уже. Ему нужно было выходить на ночную смену, он позвонил и сказал, что у него температура 37,5. Я посоветовала остаться дома, за три дня выходных можно было понаблюдать за ситуацией. Однако уже через два дня он попал в больницу, болезнь развивалась стремительно, вскоре он скончался", – говорит OBOZREVATEL Фединяк.

Игорь Борисович был спортсменом. Несмотря на возраст плавал, ходил в походы, любил ходить в лес за грибами. Никакого диабета у него не было. Однако болезнь все равно победила.

У Игоря Борисовича осталась жена, взрослые сын и дочь, внуки. Один из внуков родился незадолго до смерти врача.

Скорая Львова потеряла и врача Станислава Левандовского Facebook Лікарі та паціенти разом

14 ноября от коронавируса умер 76-летний врач 2-й подстанции скорой помощи Львова Станислав Левандовский. У него также внезапно поднялась температура, развилась пневмония. Через неделю его уже не стало.

Сначала появилась надежда, но болезнь вновь вернулась

Коронавирус убил и известного врача, главного специалиста управления здравоохранения Львовского городского совета 60-летнего Богдана Остальского.

Свою карьеру Остальский начинал в Новороздольской городской больнице, сначала участковым врачом, а потом заведующим детской консультацией. Там его до сих пор помнят.

"Он действительно был хорошим врачом, даже очень хорошим. Когда он еще работал в Новом Роздоле, то мои родители с ним дружили. Я была маленькой, и он часто меня лечил", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница Роксолана.

Сначала болезнь у Остальского отступила, а потом вернулась вновь. 24 tv

"Он был одним из первых педиатров, который навестил моего новорожденного сыночка в Новом Роздоле, где я оказалась после Чернобыльской катастрофы. Он очень меня поддерживал. Благодарна ему за все", – написала еще одна местная жительница Ольга Куприенко.

Затем он переехал на работу во Львов, был заместителем главного врача Львовской областной детской больницы. Затем заведующим детским отделением в поликлинике №5 Львова. Там он встретил свою вторую жену Зоряну, с которой прожил более 20 лет.

Коллеги рассказывают, что Богдан Романович увлекался чтением книг, наизусть знал "Кобзаря". А еще всегда был душой компанией. Когда Остальский работал в управлении здравоохранения, то вел Школу ответственного родительства. Он рассказывал будущим мамам и папам о беременности, о родах, о том, как ухаживать за новорожденным.

Богдан Остальский всегда был готов прийти на помощь. tvoemisto.tv

"Он был душой компании, ценил дружбу и всегда был готов прийти на помощь, даже если помочь было сложно. Да и когда он уехал во Львов, работал в "Охматдете", заместителем главврача 5-й городской поликлиники, и в управлении здравоохранения Львова, я всегда мог с ним созвониться и посоветоваться по профессиональным вопросам. Он никогда не отказывал в дружеском совете", – говорит OBOZREVATEL его бывший коллега по Новороздольской городской больнице Андрей Ципук.

Сначала болезнь у Богдана Остальского протекала не очень сложно. Позже он попал в больницу, в реанимацию, связь с ним оборвалась, поскольку он был на кислороде и врачи опасались за него.

Затем болезнь вроде отступила, Остальскому стало лучше, а затем ковид навалился с новой силой. 13 сентября его не стало.

Работа была второй семьей

19 ноября на Буковине от коронавируса умер известный в области врач, руководитель Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен. Ему было 67 лет.

Для Анатолия Вдовичена работа была второй семьей Сайт Черновицкого областного медицинского диагностического центра

Смерть доктора стала огромной потерей для всего коллектива, родных и друзей Анатолия Николаевича. Он боролся с инфекцией чуть больше двух недель.

"Как и все, он верил в то, что сможет побороть болезнь, обязательно выздоровеет. Мы тоже в это верили. Однако постепенно ковид брал свое. Сначала он попал в больницу, потом в реанимацию, состояние становилось хуже", – говорит OBOZREVATEL его коллега, и.о. директора центра Ольга Бойко.

У Анатолия Николаевича были сопутствующие заболевания, поэтому борьба с COVID-19 была сложной, доктор умер.

Вдовичен дважды становился депутатом областного совета. А в диагностическом центре он проработал 30 лет.

"Он был очень мудрым, спокойным, уравновешенным, хорошим руководителем. Вообще, человеком с большой буквы. Работа для него была второй семьей, это была его жизнь и его увлечение", – говорит Бойко.

У Анатолия Вдовичен осталась супруга и двое взрослых сыновей.

Детский врач и хирург

В Днепре 9 ноября от коронавируса умер главный врач детской больницы №6 Виктор Слатвицкий.

"Он много лет работал главным врачом. Скромный, совестливый, добрейшей души человек. В 90-х мы вместе с ним на голом энтузиазме создали детскую реанимацию для детей с гематологической патологией. Он умер на боевом посту, спасая детей", – сообщил о нем доктор Владимир Павлов.

Виктор Слатвицкий умер 9 ноября 34 tv

10 ноября от COVID-19 скончался 66-летний заведующий приемным отделением Института общей и неотложной хирургии, известный в Харькове хирург-уролог Борис Бабынкин. Его болезнь протекала очень тяжело.

Болезнь у Бориса Бабынкина протекала тяжело Facebook Натали Поповой

Сначала он находился в больнице №17 Харькова, а потом его перевели в реанимацию Института, где он проработал 40 лет. Там он и скончался.

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