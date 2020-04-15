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15 апреля • обновлено в 17:31
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Спасает ВСУ от коронавируса: женщина-воин пошила для побратимов 1 000 масок

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Старший солдат ВСУ Татьяна Дроздовская, которая несет службу в одном из подразделений командования "Cхід", собственноручно пошила для военных 1 000 защитных масок.

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Фото защитницы, а также результатов ее труда показали на официальной странице командования ВСУ "Схід" в Facebook, отметив, что такую практику переняли уже во многих воинских частях.

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Facebook оперативного командования "Схід" ВСУ

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Facebook оперативного командования "Схід" ВСУ

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Facebook оперативного командования "Схід" ВСУ

"Знакомьтесь – это старший солдат Татьяна Дроздовская, швея одного из подразделений командование "Схід" ВСУ. Ее руки за последние недели сшили более тысячи марлевых масок, которые защищают ее побратимов от угрозы заражения коронавирусом", – написали сослуживцы женщины.

Защитники отметили, что благодаря усилиям Татьяны весь личный состав ее подразделения уже полностью обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Однако женщина и ее коллеги в других воинских частях оперативного командования не прекращают напряженно работать, поскольку хотят обеспечить масками и семьи военнослужащих.

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Facebook оперативного командования "Схід" ВСУ

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Facebook оперативного командования "Схід" ВСУ

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Татьяна Дроздовская пошила 1 000 масок для воинов

Facebook оперативного командования "Схід" ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 15 апреля количество случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины возросло до 23. Из них – один летальный и один человек выздоровел.

  • За последние сутки болезнь была подтверждена у еще четырех защитников.

  • Напомним, в связи с обострением эпидемиологической ситуации в рядах защитников Украины командование Объединенных сил усилило меры, направленные на борьбу с эпидемией.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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