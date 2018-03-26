"Спасает другое": Москаль признался, что "хр*н положил" на свою зарплату

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал, что получает такую ​​же заработную плату, как и рядовой полицейский - восемь тысяч гривен, а спасает его только высокая пенсия.

"Я видел по телевизору, как один полицейский жаловался, что получает 8 тысяч. Так я также получаю 8 тысяч. Мне установили оклад 11 тысяч. Из них должен уплатить НДС, военный, пенсионный, социальный сбор. 4 тысячи я получаю аванса, 4 тысячи - зарплаты, и должен ни в чем себе не отказывать", - сказал Москаль в интервью УП.

По его словам, у него пенсия 17 тысяч гривен.

"Меня спасает пенсия, поскольку я пошел в 2005 году на госслужбу с должности заместителя министра. Я получил очень большую пенсию - 17 тысяч. Могу с ней прожить и на те 8 тысяч хр*н, извините, положить", - рассказал губернатор.

Также он отметил, что не помогает своим детям, поскольку они "очень хорошо зарабатывают".

Напомним, ранее Москаль рассказал, как устроил жесткие чистки на Закарпатье.