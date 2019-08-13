Спас сотни заложников и боролся с нацизмом: в сети всплыла история легендарного премьера Израиля Нетаньяху

В связи с приездом в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в сети вспомнили моменты из жизни политика, которые сделали его живой легендой.

Украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook написал историю, в которой Нетаньяху показал себя настоящим героем.

Так, 9 мая 1972 года в аэропорту Тель-Авива стоял лайнер бельгийской авиакомпании "Сабена", на его борту было 109 человек. Самолет был захвачен 4 арабскими террористами, которые требовали освободить террористов из израильских тюрем. Главарем преступников был Али Абу-Снена, который уже ранее успешно захватывал самолеты.

"К лайнеру подъехала группа техников, чтобы подготовить его к взлету, все они расстегнули комбинезоны, чтобы показать захватчикам отсутствие автоматов. На взлетное поле выехала колонна грузовиков, где должны были быть освобождаемые террористы. Завел турбины другой авиалайнер, идущий на взлет. В этот момент штурмовая группа отряда спецназ "Сайерет Маткаль" Генштаба Израиля, переодетая в техников, атаковала террористов в самолете с помощью спрятанных пистолетов. Командовал операцией будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак – офицер спецназа. Одним из первых в лайнер ворвался Беньямин Нетаньяху – молодой офицер спецназа", – рассказал Бутусов.

При освобождении заложников, в салоне самолета произошла перестрелка. Однако умелые действия израильского спецназа помогли ликвидировать террористов всего за 90 секунд. При освобождении заложников Нетаньяху был ранен в руку. Боевики убили одну пассажирку, но все остальные на борту оказались спасены.

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

Также Нетаньяху принимал участие в целом ряде других боевых операций израильского спецназа.

"Принимал участие в Шестидневной войне 1967 года, был тогда первый раз ранен. Служил в армии 5 лет, а затем уехал на учебу в Америку. Но когда арабские армии внезапно атаковали Израиль 6 октября 1973 года, Беньямин все бросил и срочно вылетел на фронт, принял участие в боях", – отмечал журналист.

Кроме того, родной брат премьер-министра полковник Йонатан Нетаньяху является национальным героем Израиля. Он как офицер "Сайерет Маткаль" (спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля) командовал ударной группой спецназа в уникальной операции по освобождению заложников в Энтеббе, которая завершилась блестящим успехом – почти все заложники были спасены. Но погиб один спецназовец – это был сам Йонатан.

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

"Когда я посылаю людей туда, откуда они могут не вернуться, я в своей голове советуюсь со своим братом. И это случается намного чаще, чем вы можете подумать", – вспоминал брата лидер Израиля.

Также уже премьер Нетаньяху, чтобы спасти жизнь одного израильского солдата Гилада Шалита, обменял его на 1027 арабских террористов.

Отметим, что, будучи на посту посла Израиля в ООН (1984 год), Нетаньяху руководил работой по рассекречиванию архивов Организации, обличавших нацистское прошлое бывшего Генерального секретаря Курта Вальдхайма.

Беньямина Нетаньяху и Дональд Трамп

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа впервые за последние двадцать лет посетит Украину с официальным визитом.

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