Спас много побратимов: Порошенко поздравил легендарного АТОшника

В понедельник, 4 июня, исполнилось 30 лет Герою Украины, майору Александру Петраковскому.
С днем рождения военнослужащего, который получил тяжелое ранение в боях на Донбассе в 2014 году, поздравил в Facebook президент Петр Порошенко.
"Среди украинских воинов видимо не найти ни одного, кто бы не слышал о Герое Украины Александре Петраковском и его отважной службе… Сегодня наш Герой празднует свое 30-летие. Желаем здоровья, майор! C днем рождения!" – написал он.
Александр Петраковский
Глава государства напомнил, что с первых дней российской агрессии в 2014 году военный встал на защиту Украины.
"20 июля группа специального назначения оперативного командования "Север" под руководством Александра обеспечила прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска. Наши военные попали под вражеский обстрел минометов, где в тяжелом бою один из бойцов потерял шлем. Увидев это, тогда еще капитан Александр Петраковский отдал собрату свой шлем, чем спас ему жизнь", – написал Порошенко.
В ходе боя сам Александр получил тяжелое ранение в голову, однако продолжал руководить действиями группы и выносил раненых в безопасное место. После двух операций боец находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже был отправлен на лечение в Польшу.
В 2016 году семье Петраковского пришлось выставить на продажу медаль Героя Украины для того, чтобы обеспечить ему лечение.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев поразил героизм раненого АТОшника.
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