"Спалить Киев и Львов!" РосТВ взорвала украинская комедия об АТО

На российском пропагандистском телевидении произвел фурор шуточный трейлер первой украинской комедии об АТО "Наши котики".

Бурное обсуждение картины устроили в студии пропагандистской передачи "60 минут" телеканала "Россия 1". Фрагмент негодования рупоров Кремля показали на официальной странице ленты "Наши котики" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На коротком ролике скандальная ведущая Ольга Скабеева возмущается темой украинского фильма. "Что нам делать, если она нынче такая эта Украина?" – возмутилась пособница оккупантов и показала трейлер, в котором якобы снимаются голливудские актеры.

Ее истерику поддержал и одиозный депутат нелегитимной Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он и вовсе после увиденного перешел к прямым призывам уничтожить украинское государство.

"Наши котики"

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"Скомандовать – дранг нах Остен (нем. Drang nach Osten, "Натиск на Восток" – клише, появившееся в XIX веке в националистических дискуссиях. – Ред.)! Всех уничтожить! Напалмом всех спалить, бл*дь, чтоб ни Киева, ни Львова – ничего не было!" – раскричался неадекватный представитель оккупантов.

В комментариях под роликом с бурной реакцией россиян на комедию о российско-украинской войне люди высмеяли их невменяемость и ярко затроллили. К слову, пост собрал 2 600 лайков и 5 200 репостов.

"Шок! Сенсация! "Наши котики" наделали шуму", "Когда угрожают напалмом нам, при этом своя ж*па так горит, что во Львове видно", "Как их разрывает!!! Это прекрасно!", "Это можно смотреть на повторе", "Больная нация. Вот это бомбит их", "Если бы еще кто клоуну-Жирику объяснил, что "дранг нах Остен" – это на Воронеж", "Если у них задница горит, то хорошее кино", "Цель достигнута. Перд*ки сгорели в радиоактивный пепел", – шутят украинцы под забавным роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Россия 1" уже устраивали разбор другого трейлера "Наших котиков". Тогда пропагандист Евгений Попов назвал фильм срамом и обвинил Украину в ведении войны на Донбассе.

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