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8 февраля • обновлено в 07:43
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"Спалить Киев и Львов!" РосТВ взорвала украинская комедия об АТО

18.5т
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На российском пропагандистском телевидении произвел фурор шуточный трейлер первой украинской комедии об АТО "Наши котики".

Бурное обсуждение картины устроили в студии пропагандистской передачи "60 минут" телеканала "Россия 1". Фрагмент негодования рупоров Кремля показали на официальной странице ленты "Наши котики" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На коротком ролике скандальная ведущая Ольга Скабеева возмущается темой украинского фильма. "Что нам делать, если она нынче такая эта Украина?" – возмутилась пособница оккупантов и показала трейлер, в котором якобы снимаются голливудские актеры.

Ее истерику поддержал и одиозный депутат нелегитимной Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он и вовсе после увиденного перешел к прямым призывам уничтожить украинское государство.

"Наши котики"

"Наши котики"

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"Скомандовать – дранг нах Остен (нем. Drang nach Osten, "Натиск на Восток" – клише, появившееся в XIX веке в националистических дискуссиях. – Ред.)! Всех уничтожить! Напалмом всех спалить, бл*дь, чтоб ни Киева, ни Львова – ничего не было!" – раскричался неадекватный представитель оккупантов.

В комментариях под роликом с бурной реакцией россиян на комедию о российско-украинской войне люди высмеяли их невменяемость и ярко затроллили. К слову, пост собрал 2 600 лайков и 5 200 репостов.

"Шок! Сенсация! "Наши котики" наделали шуму", "Когда угрожают напалмом нам, при этом своя ж*па так горит, что во Львове видно", "Как их разрывает!!! Это прекрасно!", "Это можно смотреть на повторе", "Больная нация. Вот это бомбит их", "Если бы еще кто клоуну-Жирику объяснил, что "дранг нах Остен" – это на Воронеж", "Если у них задница горит, то хорошее кино", "Цель достигнута. Перд*ки сгорели в радиоактивный пепел", – шутят украинцы под забавным роликом.

"Спалить Киев и Львов!" РосТВ взорвала украинская комедия об АТО

"Спалить Киев и Львов!" РосТВ взорвала украинская комедия об АТО

"Спалить Киев и Львов!" РосТВ взорвала украинская комедия об АТО

"Спалить Киев и Львов!" РосТВ взорвала украинская комедия об АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Россия 1" уже устраивали разбор другого трейлера "Наших котиков". Тогда пропагандист Евгений Попов назвал фильм срамом и обвинил Украину в ведении войны на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Жириновский Ольга Скабеева
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Комментарии
17
155
Смешно
48
Интересно
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Почему именно котики, а не , например, собачки?
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Mega Death
Mega Death
ШОу 60 минут это как в совке "Вокруг смеха"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Можно снимать смешное кино о вoйне? Можно - фильмы вроде "Большой прогулки" или "Небесного тихохода" лучшее тому подтверждение. Удалось это создателям "Наших котиков"? Судя по фрагменту, который я посмотрел, не очень. Совсем не удалось, если откровенно. Вышло глупо, пошло и ни разу не весело. Грустно, скорее.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ш. Оле:"Вышло глупо, пошло и ни разу не весело. Грустно, скорее.". Дык куда им, этим украинцам. Вот выступление Жириновского, напротив, весело и высоко интеллектуально. :)
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