Спад температур и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на среду

В среду, 8 июля, в Украине ожидается менее жаркая погода и грозы в восточных регионах.

Как сказано на сайте Укргидрометцентра, в западных областях столбики термометра будут показывать от 18 до 22, а в центре и на севере от 21 до 23 градусов тепла.

На юго-востоке ожидается от 24 до 33 градусов тепла. Наивысшие температуры прогнозируются на Донбассе.

Грозы охватят Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

В Киеве в среду облачно, но без осадков. Температура – 21-23 градуса тепла.

Погода в Украине на среду, 8 июля

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.