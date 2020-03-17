Украина договорилась о точках эвакуации, из которых застрявшие за границей граждане, гарантировано смогут добраться на родину бесплатно или по льготной цене.

По состоянию на 17 марта, налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Список точек-хабов, который в дальнейшем будет обновляться:

Стамбул (самолет).

Дубаи, Абу-Даби (самолет).

Прага (самолет до Польши, после - поезд).

Берлин (поезд и самолет).

Варшава, Перемышль (поезд).

Вена (поезд и самолет).

Братислава (до Польши, после - поезд).

Рига, Вильнюс (поезд).

"Государство предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных точек мира", – подчеркнули в ведомстве.

Также в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшей концентрацией граждан. Куда и откуда они будут отправляться, гражданам сообщат посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины озвучил план по эвакуации граждан, которые не смогли вернуться в страну до ужесточения карантинных мероприятий.

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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