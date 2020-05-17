Создание вакцины от COVID-19: когда мир поборет пандемию

Все силы стран мира направлены на создание вакцины для борьбы с пандемией COVID-19. Время от времени звучат обнадеживающие месседжи о том, что препарат будет готов уже в текущем году и запущен в массовое производство. С другой стороны, ряд ученых утверждают, что для его разработки потребуется еще как минимум год.

Какие страны уже активно занимаются тестированием и когда нам ждать спасения от коронавируса – читайте в OBOZREVATEL.

Великобритания. Планируется создание миллиона вакцин до осени 2020 года

Британия является, пожалуй, одной из самых оптимистичных стран в плане выпуска препарата в ближайшие сроки.

Работа над вакциной ChAdOx1 nCoV-19, разработанной клиническими группами в Оксфордском университете и Институте вакцин в Оксфордском университете, началась еще в январе. Пройдя все доклинические испытания, препарат начали испытывать на животных.

В Британии планируют выпустить миллион доз вакцин к осени

Недавно там заявили о положительных результатах испытания вакцины от коронавируса на обезьянах. Согласно отчету ученых, через 28 дней после вакцинации организмы всех приматов выработали антитела к COVID-19 и смогли перебороть вирус.

Эпидемиолог Стивен Эванс заявил, что результаты очень хорошие. Он также отметил, что у вакцинированных животных не было никаких признаков иммунного заболевания, которое проявлялось после применения вакцин от других коронавирусов.

"Это была проблема, которую мы в теории ожидали увидеть, но она не проявилась, что обнадеживает", – заявил он.

Сейчас в Оксфорде и Саутгемптоне планируется провести исследования с участием до 510 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Вероятно, будут добавлены еще три группы.

Главный ученый исследования и профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что “миллионы доз” могут быть готовы к осени, если “в этом сложном процессе клинических испытаний ничего не случится плохого”.

Как только вакцина будет готова для использования в Британии, по словам Полларда, правительство примет решение о том, какие группы получат ее первыми. Но он добавил, что прежде всего это будут группы риска, в частности пожилые люди.

Израиль. Создание вакцины завершено

Израильский Институт биологических исследований начал тестирование вакцины против коронавируса еще в начале апреля. Испытания проводятся на грызунах в биохимической лаборатории оборонного назначения.

Буквально через месяц ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и которые могут быть использованы для создания вакцины.

"Произошел значительный прорыв в деле поиска антидота против COVID-19", – говорится в совместном заявлении Министерства обороны Израиля и Института биологических исследований.

Антидот распознает вирус и нейтрализует его в теле пациента, утверждают израильские медики и военные. Они отмечают, что создание вакцины завершено. На данный момент Институт патентует вакцину и собирается заключить контракт на ее коммерческую разработку.

Впрочем, в Израиле отмечают, что к началу промышленного производства вакцины необходимо пройти ряд сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

В Израиле заявили о создании вакцины от коронавируса

США. 300 млн вакцин до конца года

Еще в самом начале пандемии американский президент Дональд Трамп заявлял, что в США вакцину создадут уже через пару месяцев. К сожалению, слова главы Белого дома не оправдались – сроки отодвинулись на конец 2020 года.

Сейчас в Штатах разрабатываются восемь потенциальных вакцин против коронавируса, которые могут быть готовы поздней осенью или ранней зимой.

Чтобы максимально ускорить разработку препарата, там запустили программу под названием Operation Warp Speed. Проект будет координировать усилия, предпринимаемые десятками фармацевтических компаний, военными и медицинскими учреждениями. Часть проектов проходит совместно с европейскими компаниями.

Клинические испытание некоторых вакцин уже стартовали. Например, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле в рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам: по две дозы каждому с интервалом в месяц.

По данным издания, понадобится целая серия исследований и испытаний для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины. Однако широкого использования вакцины не стоит ждать раньше чем через 12-18 месяцев.

Трамп надеется на создание вакцины уже до конца года

А вот компания Johnson & Johnson объявила, что начнет в этом месяце производство вакцины от коронавируса – еще до того, как она пройдет клинические испытания или будет одобрена регулятором FDA. Это делается для того, чтобы большие объемы вакцины были готовы поступить в продажу в начале следующего года, если регулирующие органы дадут разработке зеленый свет.

Ожидается, что на эти работы Johnson & Johnson потратит 500 миллионов долларов в рамках партнерства стоимостью 1 миллиард долларов с правительством США.

Сам же Трамп заявил, что сейчас у Белого дома есть цель – обеспечить 300 миллионов доз вакцины к концу 2020 года.

Китай. На людях испытывают пять разных вакцин

Страна, которая и "подарила" миру пандемию COVID-19, сообщила, что китайские ученые начали испытания пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах.

По данным Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения, тестирование в первой и второй фазе проходят одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.

На первой стадии клинические испытания проведены на 539 добровольцах. Уже имеются данные о безопасности и выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины прививки были сделаны 2036 добровольцам, в настоящее время идет оценка эффективности и безопасности прививки.

"При проведении этих клинических испытаний мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин", – заявил замглавы Госкомитета Цзэна Исиня.

В Китае испытывают пять разных вакцин

В то же время он не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

Свои разработки ведут и другие страны мира, но о значимых продвижениях пока речи не идет.

Когда начнется массовая вакцинация

По данным ВОЗ, на создание вакцины уходит от года до 18 месяцев. А значит, что пригодная для использования вакцина может появится не ранее весны 2021 года, а то и к осени того же года.

Такую точку зрения поддерживают ученые из Франции, Германии и других стран.

Есть и более пессимистические заявления о том, что вакцина так и не будет найдена. Ученые отмечают, что в мире так и не были разработаны препараты, способные защитить от коронавирусов SARS и MERS. Впрочем, данные вирусы исчезли сами, и все еще остается надежда, что с новым типом коронавируса SARS-CoV-2 будет то же самое.

С другой стороны, есть мнение, что вирус останется с нами навсегда и станет сезонным, как и привычный нам грипп.

Коронавирус может стать сезонной болезнью, как грипп

Но более быстрое создание вакцины все же допускают, о чем заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Работа продолжается, мы наблюдаем удивительную скорость. Но важно помнить о безопасности и о том, что мы работаем для всех. Никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до 18 месяцев. Мы надеемся, что благодаря беспрецедентной координации это произойдет быстрее. Может, ранее, чем через год, но кто знает", – сказал он.

Правда, называть какие-либо конкретные сроки в ВОЗ все же не берутся.

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