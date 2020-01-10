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10 января • обновлено в 13:36
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Создание ПЦУ: Филарет официально отозвал подпись

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Почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Священнослужитель в Facebook указал, что его подпись под документом нужно считать недействительной.

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года", – говорится в заявлении.

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Автор
Тимур Григоренко
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Борисс Робот
Борисс Робот
Филарет официально отозвал свой ум...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему Филарет Патриарх? зачем врать? какая православная церковь его патриархом признала?
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