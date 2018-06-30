Создание единой церкви: в УПЦ МП пригрозили Украине кровопролитием

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион заявил, что предоставление УПЦ автокефалии "может привести к кровопролитию".

При этом киевского Патриарха Филарета он назвал "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви к автокефалии - "расколом", передает "Интерфакс".

"Филарет... говорит о том, что как только будет создана эта новая церковная структура, в нее должны будут перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", - сказал Илларион, добавив, что это "может привести к трагическим последствиям, так как верующие просто не отдадут лавры".

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захвачены раскольниками (УПЦ КП. - Ред.), совершается насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавры, тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в УПЦ МП приготовили жесткие меры против Украинской Поместной Православной Церкви.