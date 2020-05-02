Ученые Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) заявили о создании нового теста на коронавирус SARS-CoV-2, который позволяет выявлять его у людей уже через 24 часа после инфицирования, то есть на безсимптомний стадии болезни и когда человек еще не заразен.

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Об этом изданию The Gardien сообщил руководитель управления биотехнологий DARPA Брэд Ринґейзен. По его словам тест начали разрабатывать в пределах другой программы по быстрой диагностике химического и бактериологического отравления, которую Агентство начало еще до пандемии COVID-19.

"Концепция (тестирование - ред.) удовлетворяет потребность в диагностике по всему миру", –отметил Ринґейзен.

Он также добавил, что специалисты планируют обнародовать результаты своих исследований, чтобы ученые в других странах могли их воспроизвести.

Отмечается, что в настоящее время тест ожидает одобрения Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Решение регулятор может принять в течение ближайшей недели, после чего тест можно будет применять в исключительных случаях.

Ученые надеются, что производство тестов может начаться в США уже во второй половине мая, а в перспективе ежедневно можно будет проводить до миллиона тестов.

Преимуществом этого теста по сравнению с уже имеющимися является возможность обнаружения носителя коронавируса не только на бессимптомном этапе протекания болезни, но и до того, как он станет заразным для других. Его точность, по данным разработчиков, составляет 95%. Зато этот тест предполагает анализ крови, которую собирать труднее, чем мазки из носовой полости, которые используют для ПЦР-тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнут массово использовать отечественные тест-системы для определения антител к коронавирусу только после того, как они пройдут все необходимые "испытания", отметил министр здравоохранения.